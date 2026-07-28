Con el arte de compartir, Barton & Guestier regresa a tierras aztecas

Barton & Guestier celebró su aniversario 301 con el regreso de catorce etiquetas al mercado mexicano, presentadas por La Puerta del Sol durante una experiencia realizada en El Trujal, en Ciudad de México. La convocatoria reunió a cincuenta invitados entre medios, especialistas gastronómicos, clientes y aficionados al vino.

La propuesta, titulada El Arte de Compartir Francia, transformó la cata tradicional en un recorrido por regiones, estilos y momentos de consumo. Cada asistente recibió un pasaporte para registrar preferencias y un distintivo para personalizar su copa, recursos que marcaron el tono participativo de la noche.

Francia por regiones

El recorrido comenzó con Chardonnay y Réserve Chardonnay 2023, antes de entrar a Caractère, estación dedicada a la historia de la casa fundada en Burdeos en 1725.Saint-Émilion 2023 y Bordeaux Rouge 2023 mostraron dos expresiones de la región, mientras Châteauneuf-du-Pape 2023 y Château Magnol 2022 dieron paso a una lectura más técnica sobre estructura, crianza y procedencia.

La cata continuó con Côtes de Provence 2024 y Beaujolais Villages 2024, servidos a ciegas para privilegiar aromas, texturas y memoria sensorial. La dinámica buscó acercar el vino francés a nuevos públicos sin recurrir a códigos rígidos ni discursos especializados.

Convivencia

El componente gastronómico estuvo a cargo de Rodrigo Reyes, chef de El Trujal, quien diseñó bocados para acompañar las distintas etiquetas. El Pinot Noir destacó entre los maridajes por su versatilidad en mesa y su capacidad para integrarse con sabores de diferente intensidad.

Los asistentes intervinieron una botella de Côtes du Rhône 2023 y escribieron una intención para un brindis futuro.

Con esta presentación, La Puerta del Sol incorporó nuevamente a México una selección que recorre Burdeos, Provenza, Beaujolais y el valle del Ródano. El formato mostró cómo el vino puede integrarse al estilo de vida mediante gastronomía, diseño, conversación y experiencias capaces de convertir una botella en memoria compartida.

La iniciativa confirmó el interés del consumidor mexicano por propuestas que combinan aprendizaje, convivencia y acceso a diferentes denominaciones francesas.