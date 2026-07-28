Repsol sella alianza con Talos Energy para impulsar desarrollo del Bloque 29 en aguas de México

Repsol alcanzó un acuerdo con Talos Energy para dar entrada a la energética estadounidense en el desarrollo del Bloque 29 (B29) petrolífero en la costa de México, operado por el grupo dirigido por Josu Jon Imaz, mediante la adquisición de una participación del 50% en el proyecto, un activo situado en la Cuenca Salina y adjudicado en la ronda de licitación celebrada por el país en 2018.

Según informó la compañía con sede en Houston, se hará con esa participación operativa del 50% en el proyecto a cambio de un pago contingente de 30 millones de dólares al momento de la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), una participación en efectivo de hasta 20 millones de dólares en el próximo pozo de exploración y el reembolso de ciertos costos previos al cierre de la operación.

El año pasado, Repsol pasó a tener el 100% de los derechos del bloque 29, asumiendo de manera plena la responsabilidad operativa y estratégica del activo, tras firmar Petronas y Harbour acuerdos de renuncia a sus participaciones.

Este proyecto, localizado en el sur del Golfo de México, una zona que ha visto más de una docena de descubrimientos en aguas profundas, contiene los yacimientos petrolíferos de Polok y Chinwol, que se estima que contienen más de 200 millones de barriles de petróleo equivalente de recursos brutos recuperables.

Talos Energy y Repsol esperan avanzar en el proyecto hacia la decisión final de inversión en 2027.

La operación de entrada con esta participación del 50% de Talos Energy en el Bloque 29 está sujeta a la aprobación de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Nacional de Competencia.

El presidente y consejero delegado de Talos Energy, Paul Goodfellow, se mostró entusiasmado de participar en esta oportunidad de desarrollo previa a la decisión final de inversión y confió en trabajar junto a Repsol a medida que se avanza en el Bloque 29.

"Esta participación añade una oportunidad de desarrollo a gran escala y de alta calidad, así como un importante potencial de exploración en una cuenca de aguas profundas de probada eficacia, lo que impulsa aún más el tercer pilar de nuestra estrategia y fortalece nuestra cartera de crecimiento a largo plazo", dijo.