Peso avanza ante el dólar por expectativas de un acuerdo entre EU e Irán; registra ganancia semanal

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la última sesión de la semana. Apoyada por un mejor sentimiento del mercado, ante la posibilidad de que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firme el fin de semana, la divisa terminó la semana con avances.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2313 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.2417 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 1.04 centavos, equivalentes a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se movió con un máximo de 17.2723 unidades y un mínimo de 17.1771, su mejor nivel en casi un mes. El Índice Dólar (DXY), que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas de referencia, descendió 0.09% a 99.77 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó los avances en las conversaciones con Irán y dijo que un acuerdo de paz podría firmarse este fin de semana, sin bien el gobierno iraní aclaró que todavía no había tomado una decisión definitiva sobre esa posibilidad.

Tras este anuncio, el petróleo estadounidense de referencia WTI caía 3.94% a 84.25 dólares por barril, un mínimo de casi dos meses. La reducción de los precios del petróleo incrementó el apetito por los activos de riesgo como las divisas de la región e hizo bajar al dólar.

"Al disiparse los temores de una estanflación energética global tras la proyectada reapertura del estrecho de Ormuz, el dólar estadounidense experimentó un debilitamiento generalizado, lo que abrió una ventana de alivio y apetito por el riesgo", destacó EBC Financial Group.

Con las ganancias de los últimos dos días, el peso cerró una semana positiva. Contra el cierre del viernes pasado de 17.4793 por dólar, con el dato del Banxico, el movimiento significó para la moneda una ganancia acumulada de 24.80 centavos o de 1.42 por ciento.