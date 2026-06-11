Banco Mundial rebaja previsión de crecimiento global a 2.5% por guerra; podría caer a 1.3%, advierte

El Banco Mundial rebajó el jueves su previsión de crecimiento global para 2026 al 2.5% debido a la guerra en Oriente Medio, y señaló que el crecimiento podría ralentizarse hasta situarse en tan solo el 1.3% si las interrupciones en el suministro energético resultan más graves y provocan tensiones importantes en los mercados financieros.

El crecimiento mundial alcanzó el 2.9% en 2025, indicó el banco en su informe semestral "Perspectivas Económicas Mundiales", lo que supone un aumento de 0.2 puntos porcentuales con respecto a su estimación de enero. Su previsión para 2026 es 0.1 puntos porcentuales inferior a la de enero, la más baja registrada desde la pandemia de Covid-19 que comenzó a finales de 2019.

El banco redujo las previsiones para dos tercios de los países como consecuencia de la guerra, y los mayores recortes afectaron a los Emiratos Árabes Unidos, Irak y otros países de Oriente Medio cuyas exportaciones de energía se han visto muy afectadas por el conflicto.

Las sombrías perspectivas del Banco Mundial se producen cuando la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero se prolonga ya por cuarto mes. Ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía debido al cierre del estrecho de Ormuz, reavivado las presiones inflacionarias en todo el mundo y alimentado las expectativas de una política monetaria más restrictiva en muchos países.

Los precios de los fertilizantes también han subido considerablemente, lo que suscita preocupación por una grave crisis de suministro de alimentos.

Los precios del petróleo cerraron el miércoles con un alza de casi 2 dólares luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su país atacaría a Irán "con mucha fuerza" si no se cerraba un acuerdo de paz, tras uno de los intercambios de fuego más significativos desde el alto el fuego de abril.

El Banco Mundial señaló que su previsión de referencia partía de un precio medio del crudo Brent de 94 dólares para el año, un 36% más que en 2025, y que las peores perturbaciones en el suministro energético remitirían a finales de julio, con una inflación global general estimada en el 4%.

Señaló que el crecimiento podría desacelerarse hasta el 2.1% si las interrupciones energéticas se prolongaran y los precios del crudo alcanzaran una media de 115 dólares por barril este año, lo que podría impulsar la inflación hasta el 4.4 por ciento.

Las perspectivas empeorarían aún más, con una desaceleración del crecimiento hasta solo el 1.3%, si la crisis energética afectara a los mercados financieros, lo que provocaría una bajada de los precios de la energía, una mayor volatilidad y una menor confianza, según indicó.

"Estos escenarios de riesgo muestran lo rápido que podrían deteriorarse las perspectivas si las presiones energéticas y financieras se refuerzan mutuamente", afirmó Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial. Si la crisis energética desencadenara una crisis en los mercados financieros, la confianza podría erosionarse rápidamente, añadió.

Crecimiento es inferior al de la última década

La expansión mundial mejoraría al 2.8% en 2027 y 2028, pero eso sigue estando 0,4 puntos porcentuales por debajo de las tasas medias vistas durante la década de 2010 debido a una serie de factores, incluido un crecimiento demográfico más lento, un incremento más débil de la inversión privada, la caída de la inversión pública, el aumento de la deuda pública y un avance más lento del comercio, dijo el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill.

"La economía mundial es hoy mucho menos resiliente de lo que era en 2008 e incluso en comparación con 2018", declaró Gill a periodistas, pronosticando que los próximos años se caracterizarían por una elevada incertidumbre política, presiones inflacionarias y tasas de interés elevadas.

El débil crecimiento de las economías en desarrollo ha frenado el avance hacia los niveles de renta de las economías avanzadas, y decenas de países en desarrollo, aparte de China y la India, se enfrentan a una "década perdida" en la que no han logrado reducir la brecha de renta per cápita con respecto a las economías avanzadas, según el informe.

Las economías en desarrollo se han visto más afectadas por la guerra, y el banco prevé ahora un crecimiento del 3.6% este año -el nivel más bajo desde la pandemia-, frente al 4.4% de 2025.

El banco mantuvo su previsión de un crecimiento del 2.2% para la economía estadounidense en 2026, pero señaló que podría reducirse al 2.1% en 2027 y al 2% en 2028. Se esperaba que la zona euro creciera un 0.8% en 2026, frente al 1.4% de 2025 y que el PIB de Japón crezca un 0.7% en 2026, frente al 1.1% de 2025.

El Banco Mundial pronosticó un crecimiento del PIB del 4.2% en China en 2026, una revisión a la baja de 0.2 puntos porcentuales, tras un crecimiento del 5% en 2025.

Países de Oriente Medio, los más afectados

El organismo recortó su previsión de crecimiento del PIB en Oriente Medio, el norte de África, Afganistán y Pakistán en 2.7 puntos porcentuales, hasta el 1.6% en 2026, frente al 4% de 2025, pero señaló que el crecimiento en la región podría repuntar hasta el 5% en 2027.

Se estima que los Emiratos Árabes Unidos registraran una expansión del 2.4% en 2026, lo que supone un fuerte descenso con respecto a la previsión de enero del 5% y a la tasa de 2025 del 6.2%. El banco también rebajó la previsión de aumento del PIB de Turquía para 2026 en 0.9 puntos porcentuales, al 2.8 por ciento.

El Banco Mundial señaló que la India seguía siendo la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, con un crecimiento del PIB previsto del 6,6% en 2026, tras una expansión del 7% en 2025. Se proyecta que las tasas de crecimiento de India se mantuvieran bastante elevadas durante las dos próximas décadas, afirmó Gill.