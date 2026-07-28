Gobierno somete a consulta lineamientos para proteger los derechos de las audiencias

El gobierno federal presentó los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión, los cuales permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto y contemplan obligaciones para los concesionarios, como diferenciar claramente la información de la opinión, distinguir la publicidad del contenido informativo, contar con códigos de ética y designar defensorías de las audiencias.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos fueron elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el propósito de hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Alcalde Luján precisó que los lineamientos serán obligatorios para las concesionarias de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para medios públicos, comerciales y de uso social.

Indicó que entre los objetivos está el definir con precisión los conceptos previstos en la ley para evitar interpretaciones discrecionales y establecer las responsabilidades de los medios de comunicación.

Otros de los principales derechos que se buscan garantizar son:

Recibir información veraz y oportuna.

Diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión.

Distinguir la publicidad del contenido editorial.

Garantizar el derecho de réplica.

Incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.

También, señaló que los concesionarios deberán evitar difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual.

Asimismo, cuando un programa incluya opiniones, los medios deberán advertirlo mediante mensajes, plecas o cortinillas para evitar que la audiencia las confunda con información noticiosa.

Códigos de ética y defensorías

Los lineamientos establecen que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética que incluya los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para designar a las personas defensoras de las audiencias.

Cada concesionario deberá nombrar al menos una persona defensora, quien deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de carecer de conflictos de interés. En el caso de radios y televisoras indígenas, afromexicanas y comunitarias, la persona defensora deberá pertenecer a la propia comunidad.

Por otro lado, explicó que cualquier integrante de la audiencia podrá presentar una queja ante la defensoría correspondiente cuando considere vulnerados sus derechos.

La defensoría contará con un plazo de 20 días para resolver y emitir una recomendación al medio. Si ésta no es atendida, el caso podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual podrá intervenir y, en casos graves, imponer multas y sanciones.

Sheinbaum destaca consulta pública

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que los lineamientos derivan de la nueva legislación aprobada recientemente y destacó que su elaboración ya contó con la participación de especialistas y empresas del sector.

No obstante, informó que el documento permanecerá en consulta pública durante 20 días para recibir observaciones de concesionarios, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

La mandataria aclaró que la regulación únicamente abarca a la radio y la televisión, por lo que la prensa escrita y las plataformas digitales permanecen fuera de este esquema.