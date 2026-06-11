Precios al por mayor en EU suben 6.5% anual, la mayor alza desde finales del 2022

Los precios al por mayor en Estados Unidos (EU) subieron considerablemente en mayo, registrando su mayor incremento anual en más de tres años, a medida que el aumento de los precios de la energía, debido a la guerra con Irán, se extiende por la mayor economía del mundo.

El Índice de Precios al Productor (IPP) subió 6.5% anual en mayo, informó ayer 11 de junio, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el nivel más alto desde noviembre del 2022.

Los precios incrementaron 1.1% respecto al mes anterior, una cifra superior a las expectativas del mercado.

EU lleva luchando contra una inflación obstinadamente alta desde la pandemia de Covid-19, con los aranceles característicos del presidente estadounidense, Donald Trump, y la guerra de EU e Israel contra Irán ejerciendo una presión añadida sobre los precios.

Teherán ha tomado represalias cerrando prácticamente el vital estrecho de Ormuz, por el que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas.

Los analistas han advertido de que, cuanto más se prolongue la crisis, más probable será que las alzas de los precios de la energía comiencen a extenderse a otros productos.

Ben Ayers, economista sénior de Nationwide, afirmó que este proceso ya ha comenzado.

“Los precios de los bienes no energéticos se dispararon en mayo, a medida que las tensiones en la cadena de suministro se extendían a otros materiales y componentes”, señaló.

“Más allá de los factores energéticos, los costos de los metales, incluidos el cobre, el aluminio y el acero, siguen acelerándose, lo que supone una presión financiera para muchos fabricantes”.

Los precios de los bienes no energéticos se dispararon en mayo, a medida que las tensiones en la cadena de suministro se extendían a otros materiales.