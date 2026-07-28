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Utilidad neta de FEMSA aumentó 65% en el segundo trimestre
La minorista y embotelladora mexicana FEMSA informó este martes que su ganancia neta aumentó un 64.9% interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 9,221 millones de pesos (527 millones de dólares).
La minorista y embotelladora mexicana FEMSA informó este martes que su ganancia neta aumentó un 64.9% interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 9,221 millones de pesos (527 millones de dólares).
Los ingresos totales de FEMSA, que controla la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof) y opera la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, sumaron 231,002 millones de pesos en el periodo, un 9.3% más que los reportados entre abril y junio de 2025.
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