Utilidad neta de FEMSA aumentó 65% en el segundo trimestre

La minorista y embotelladora mexicana ⁠FEMSA informó este ⁠martes que su ganancia neta aumentó un 64.9% interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 9,221 millones de pesos (527 millones de dólares).

Los ingresos totales de FEMSA, que controla la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof) y opera la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, ⁠sumaron 231,002 ⁠millones ⁠de pesos en ⁠el periodo, un 9.3% más que los reportados entre abril y junio de 2025.

INFORMACIÓN EN PROCESO...