Compra de vivienda en CDMX cae a su nivel más bajo desde la pandemia

La compra de vivienda en la Ciudad de México (CDMX) retrocedió a niveles de la pandemia de COVID-19, en un mercado donde la incertidumbre económica, el agotamiento del inventario y el alza de los precios han afectado la demanda.

De acuerdo con Accumin Intelligence México, entre abril y junio del 2026 se colocaron 7,084 viviendas en la Zona Metropolitana del Valle de México, una contracción anual de 6.4%, de acuerdo con Accumin Intelligence México.

Del total de unidades comercializadas, únicamente 2,668 corresponden a la Ciudad de México, mientras que el resto se ubicó en municipios conurbados.

Para Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México, la caída representa el retroceso más importante registrado desde la pandemia.

“La Ciudad de México reportó una colocación de 2,600 viviendas nuevas durante el trimestre, volumen que no veíamos desde el 2020, la pandemia, cuando estábamos con los niveles más bajos en cuanto a absorción”, comentó en conferencia de prensa.

Compradores más cautelosos

El vocero de Accumin explicó que diversos factores han coincidido para frenar la compra de vivienda en la Ciudad de México. Entre ellos destaca que inversionistas y compradores han prolongado su decisión de adquisición debido al contexto económico y a la incertidumbre sobre el corto y mediano plazo.

A ello se suma el entorno internacional, particularmente la incertidumbre relacionada con Estados Unidos, así como el comportamiento de las tasas hipotecarias, que no han disminuido al mismo ritmo que las tasas de referencia.

Mientras tanto, el inventario habitacional disponible continúa a la baja, lo que limita las alternativas para los compradores y contribuye al incremento de los precios.

Precio de la vivienda en CDMX

El precio de la vivienda en la Ciudad de México se ha convertido en una barrera para los compradores, los cuales crecen a un ritmo más acelerado en comparación con la inflación general anual, la cual se ubicó en 3.10% en julio, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En contraste, el valor promedio de los inmuebles habitacionales en la capital mexicana alcanzó los 80,922 pesos por metro cuadrado (m2) al cierre del sexto mes del año, un aumento anual de 10.8%, según Accumin.

El desvanecimiento de nuevos proyectos en el sector ha sido una constante, lo que aumenta la presión en el valor de los bienes raíces, especialmente aquellos de menor precio y mayor demanda.

Dentro del mercado, la vivienda del segmento medio registró el mayor incremento de precio, con un alza anual de 9.2% y un promedio de 52,136 pesos por metro cuadrado. Los segmentos más asequibles prácticamente han desaparecido de la oferta disponible.

“Una de las principales problemáticas es el tiempo de construcción y el costo de la tierra en la capital. Es cada vez más complejo desarrollar nuevos inmuebles, sobre todo, dentro del segmento más económico”, declaró Justino Moreno.

Nuevos compradores

El nivel de ingresos de los habitantes de la Ciudad de México ha alejado a los potenciales compradores, por lo que el mercado se ha diversificado hacia perfiles inversionistas.

“El ingreso promedio por hogar en la Ciudad de México ronda los 33,000 pesos mensuales, pero es muy difícil comprar con ese monto”, remarcó el experto.

Entre los distintos perfiles de compradores que se mantienen en el sector, destacan inversionistas, principalmente empresarios que adquieren inmuebles en corredores como Reforma y Polanco para obtener rendimientos.

También participan compradores tradicionales, con ingresos de entre 40,000 y 60,000 pesos mensuales, que priorizan ubicaciones bien conectadas para establecer su residencia. A ellos se suman jóvenes inversionistas que buscan propiedades pequeñas, como lofts desde 30 m2 en colonias como Roma y Condesa, con el objetivo de generar ingresos por rentas.

Finalmente, existe un perfil enfocado en oportunidades de inversión mediante remates bancarios para remodelar y vender.