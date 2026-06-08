Empleo eventual tira creación de puestos en mayo y se pierden 29,922 plazas

El empleo formal en el país volvió a terreno negativo en mayo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante el quinto mes de 2026 se perdieron 29,922 puestos de trabajo, borrando de un golpe casi todo el avance de 33,073 plazas registrado en abril.

El retroceso lo explica por completo el empleo eventual, que registró 32,471 bajas. Los puestos permanentes, en cambio, apenas sumaron 2,549, insuficientes para compensar el daño.

Durante abril, la modalidad eventual sostuvo el dinamismo laboral con 44,655 incorporaciones, logrando mitigar la pérdida de 11,582 plazas permanentes. Sin embargo, en mayo la tendencia se revirtió; el eslabón más vulnerable de la contratación se desplomó, impactando negativamente en la cifra global.

Cabe destacar que a tasa anual la pérdida de mayo fue 34.4% menor que la de mayo de 2025, cuando se dieron de baja 45,624 empleos. Pero el dato no alcanza para hablar de recuperación, sobre todo si se considera la pérdida de empleo en diciembre de 2025 de 320,692.

De acuerdo con el informe mensual del IMSS, “mayo es estacionalmente débil por el cierre de ciclos agrícolas y educativos. Aun así, la magnitud del ajuste evidencia la dependencia del mercado formal a las contrataciones temporales y su vulnerabilidad. Cuando los eventuales fallan, el empleo se cae.

“En mayo se registró una caída mensual de 29,922 puestos, equivalente a una tasa de menos 0.1%; comportamiento relacionado con la estacionalidad de mayo del sector agropecuario que históricamente generan una reducción temporal del empleo durante este periodo debido a la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones del país”, detalló el IMSS.

El comportamiento del mes, detalló el IMSS, también estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento. “Si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”.

Otros sectores económicos que revirtieron su comportamiento negativo en la variación mensual en 2026 con respecto a 2025 fueron transportes y comunicaciones (41,290), construcción (22,244), servicios sociales y comunales (21,658), transformación (15,777) y extractiva (3,982) más puestos.

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 201,605 puestos, de los cuales el 81.9% corresponde a trabajo permanente.

Al cierre de mayo 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 671.3, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro.

Este salario presenta, en su comparación anual, un cambio nominal de 41.3 pesos, el quinto mayor aumento de entre todos los mayos desde que se tenga registro, en términos relativos la variación anual es de 6.6 por ciento.

Respecto a los trabajadores de plataformas, el IMSS detalló que hasta mayo de 2026 se registraron 1 millón 554,053 personas, de las cuales sólo 197,131 se convirtieron en empleos formales. Al 31 de mayo se observa una variación mensual de 37,652 puestos de plataformas digitales.

Las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales que no superaron el umbral del ingreso neto mensual, "fueron dadas de alta, quedan cubiertas con el seguro de riesgos de trabajo que los protege en caso de accidentes en trayecto o enfermedad durante el desempeño del servicio que se presta a través de la plataforma digital, el cual brinda el derecho de pago del 100% de su salario registrado durante el tiempo que dure la incapacidad, además de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria".