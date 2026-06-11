Actividad industrial da la campanada en abril: crece 2.1% mensual con impulso de la construcción

La actividad industrial desarrollada en territorio mexicano durante abril creció un sobresaliente 2.1% en comparación con marzo, con lo que revirtió la caída de 0.5% de dicho mes, de acuerdo con cifras reportadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata del mayor salto mensual desde marzo del 2021 (+2.3%), con la diferencia de que en aquel momento la variable crecía con fuerza por el “efecto rebote” tras el impacto de la pandemia de Covid-19.

El “estirón” del indicador también se observa en la comparación interanual, donde se registró un crecimiento de 1.8%, el mayor desde noviembre del 2023 (+2.1 por ciento).

De forma desagregada, la actividad de la construcción remolcó notablemente la actividad industrial, al registrar una expansión mensual de 7.6 por ciento.

A su interior, el impulso provino de las actividades de edificación –donde predomina la inversión privada–, que crecieron 9.2%, mientras que los trabajos especializados subieron 3% y las obras de ingeniería civil –intensivas en inversión pública– tuvieron un descenso de 0.2 por ciento.

La actividad constructiva no había tenido un repunte mensual tan pronunciado desde agosto del 2020 (+11.3 por ciento).

El segundo mayor impulso de la actividad industrial en el mes fue la actividad manufacturera, con un crecimiento de 1.2%, lo que significó la mayor alza desde febrero del 2025 (+1.4 por ciento).

A su interior, se registró crecimiento en 12 de las 21 ramas de actividad que mide el Inegi a través de su Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Las cinco ramas de fabricación más dinámicas fueron:

Maquinaria y equipo: +6.0%

Muebles: +2.7%

Equipo de transporte: +2.6%

Industria alimentaria: +2.5%

Minerales no metálicos: +2.4%

En tanto, los otros dos componentes de la actividad industrial registraron retrocesos. La minería cayó 0.7% y los servicios de electricidad, gas y agua bajaron 0.3 por ciento.

Buenas señales

El desempeño industrial de abril es alentador bajo la perspectiva de los resultados recientes, que mantienen un sesgo negativo. En los últimos 12 meses el indicador registra seis caídas en comparaciones mensuales y nueve en contrastes interanuales.

“Un estupendo resultado en abril para la actividad industrial, impulsada por un notable incremento en la construcción”, opinó desde sus redes sociales Carlos Ramírez, socio consultor en Integralia Consultores.

“¿El punto de inflexión finalmente de la economía de México?”, se cuestionó, incluso.

De forma más cauta, analistas de Monex visualizaron la recuperación, pero subrayaron que todavía es prematuro hablar de un cambio de tendencia.

“Al inicio del 2T-26, la producción industrial muestra una modesta reactivación, tras presentar un débil desempeño durante los primeros tres meses del año. Si bien el avance del periodo fue sostenido, en su mayoría, por el sector construcción, este aún no logra consolidar una tendencia de recuperación sólida”, dijeron Janneth Quiroz y Rosa Rubio, economistas de la institución.

Recorta caída acumulada

El desempeño de la actividad industrial durante abril le permitió recortar significativamente su caída acumulada en el corte parcial del año.

Durante los primeros cuatro meses fue de 0.3% de forma interanual, en comparación con el descenso de 1.2% que se registraba hasta el mes de marzo.

La contracción también es menor a la de 1.8% que se computó durante los primeros cuatro meses del 2025.