Wall Street opera mixto; acciones de Coca-Cola suben con fuerza tras reporte trimestral

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este martes. Mientras que el Dow Jones sube más de 1%, el Nasdaq se mantiene estable en un entorno de cautela antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal y reportes clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 1.12% a 52,793.73 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.36% a 7,440.08 puntos. El Nasdaq Composite permanece sin cambios en 24,931.99 puntos.

El mercado se alista para conocer mañana la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Si bien no se esperan cambios en las tasas de interés, algunos analistas consideran que podría anunciar una subida ante los recientes aumentos en los precios del petróleo.

Las ganancias en buena parte del mercado estadounidense son sostenidas por la mejora del sentimiento ante una tregua que pausa las hostilidades en Oriente Medio por tercer día. El ánimo del mercado también es impulsado por resultados positivos de grandes compañías.

En la temporada de reportes corporativos, los inversionistas se alistan para recibir mañana los resultados de Meta Platforms (-0.01%), matriz de Facebook, y Microsoft (+2.50%), tras el cierre. El jueves reportan Apple (+0.78%), hoy en máximo histórico, y Amazon (-0.46%).

Los principales gigantes tecnológicos tienen desempeños sesgados al alza, pero el Nasdaq se mantiene con pocos cambios tras sus caídas recientes ante las dudas sobre los fabricantes de chips debido a la preocupación por el elevado gasto y la creciente competencia en China.

También en la temporada de reportes, el avance del Dow Jones es apoyado por los títulos de Coca-Cola (5.94%), que se disparan hasta un máximo histórico tras la revisión al alza de sus previsiones para el año. La compañía superó las estimaciones de ganancias e ingresos.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 avanzan esta mañana, con el sector de consumo básico (+3.12%) liderando gracias al impulso de Coca-Cola. Le sigue cuidado de la salud (+2.17%). Energía (-1.25%) y tecnologías de la información (-1.07%) encabezan los retrocesos.