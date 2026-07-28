¿Quiénes son los 10 futbolistas más valiosos del mundo tras el Mundial 2026?

El mercado del fútbol volvió a moverse después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La más reciente actualización de las valoraciones de los principales futbolistas del planeta refleja el impacto que tuvo el torneo en el prestigio y la proyección de varias figuras.

En la cima del ranking aparecen Erling Haaland y Lamine Yamal, ambos con un valor de mercado estimado en 250 millones de dólares, convirtiéndose en los futbolistas más valiosos del mundo. El delantero noruego continúa consolidándose como uno de los goleadores más letales del fútbol internacional, mientras que Yamal, con apenas 19 años, confirma que ya es una de las grandes figuras de la nueva generación gracias a su desequilibrio, capacidad creativa y protagonismo tanto con España como a nivel de clubes.

El segundo lugar es para Kylian Mbappé, cuya cotización alcanza los 228 millones de dólares. El atacante francés se mantiene entre los jugadores más determinantes del planeta gracias a su velocidad, capacidad goleadora y liderazgo ofensivo, características que le permiten conservar una valoración cercana a la de los líderes del listado.

En la cuarta posición se encuentra Michael Olise, una de las grandes revelaciones del último año, con un valor de 193 millones de dólares. Su crecimiento futbolístico y el rendimiento mostrado durante la temporada y el Mundial impulsaron significativamente su cotización.

Lo sigue Jude Bellingham, valorado en 182 millones de dólares, quien continúa consolidándose como uno de los mediocampistas más completos del fútbol moderno por su capacidad para defender, crear juego y llegar al área rival.

El sexto puesto pertenece a Pedri, con una valoración de 171 millones de dólares. El volante español sigue siendo considerado uno de los cerebros del fútbol europeo gracias a su visión de juego, precisión en los pases y control del ritmo de los partidos, cualidades que lo mantienen entre los jugadores más cotizados del mercado.

Cierran el Top 10 cuatro futbolistas valorados en 159 millones de dólares cada uno. Vinicius Júnior continúa siendo uno de los extremos más desequilibrantes del mundo gracias a su velocidad y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno.

Vitinha se ha consolidado como un mediocampista de élite por su inteligencia táctica y calidad en la distribución del balón, mientras que Khvicha Kvaratskhelia mantiene su lugar entre los jugadores más valiosos gracias a su creatividad y habilidad ofensiva. Completa el listado João Neves, quien a su corta edad ya es considerado uno de los mediocampistas con mayor proyección del fútbol internacional.

Uno de los casos más destacados de esta actualización es el de Erling Haaland, cuya valoración alcanzó un nuevo máximo histórico. El atacante pasó de 228 millones a 250 millones de dólares, un incremento que refleja el excelente momento deportivo que atraviesa y su posición como una de las máximas referencias del fútbol mundial.