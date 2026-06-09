Inflación en México se moderó a 3.94% en mayo gracias a caída en precio de energéticos y verduras

La inflación general anual en México se moderó a 3.94% durante mayo de 2026, desde el nivel de 4.45% de abril, con lo cual nuevamente está dentro del rango objetivo del Banco de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación mensual fue de -0.21% durante el quinto mes del año. En abril, la inflación mensual había sido de 0.20 por ciento.

Es la primera vez desde enero que la inflación a los consumidores vuelve al rango objetivo del Banco de México, que es de 3% más/menos un punto porcentual.

La caída de la inflación se dio gracias a una caída importante en los precios de energéticos, así como de frutas y verduras.

Baja inflación no subyacente

Durante el quinto mes del año tanto el índice subyacente como el no subyacente mostraron una moderación en comparación con los niveles registrados en abril.

La inflación subyacente, que excluye los precios de los productos más volátiles, fue de 4.19% anual y 0.22% mensual, esto cuando en abril fue de 4.26 y 0.31%, respectivamente.

En tanto que la inflación no subyacente se ubicó en 3.10% a tasa anual y -1.65% en su comparación mensual. En abril este componente se había ubicado en 5.08% anual y -0.18% mensual.

Al interior del índice no subyacente, todos los componentes bajaron de precio en comparación con el mes anterior, destacando las frutas y verduras que tuvieron una caída mensual de 3.18% y los energéticos, que bajaron 2.98 por ciento.

En tanto que en el índice subyacente destacó el alza de precio mensual de 0.29% de los servicios y de 0.16% de las mercancías.

Los productos que más bajaron y subieron de precio en mayo

Los 10 productos que más bajaron de precio en mayo de 2026 fueron:

Pepino: -31.50% mensual Tomate verde: -28.73% Limón: -18.51% Electricidad: -17.88% Otros chiles frescos: -17.88% Chile serrano: -16.98% Gas doméstico natural: -7.88% Cebolla: -5.84% Plátanos: -5.42% Huevo: -4.92%

Por otro lado, los 10 productos que más subieron de precio en mayo fueron: