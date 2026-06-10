Banco de Canadá dejó en 2.25% tasa de referencia

El Banco de Canadá (BoC, por su sigla en inglés) mantuvo ayer 10 de junio, su tasa de interés de referencia en 2.25%, y advirtió que la economía del G7 enfrenta importantes dificultades, ya que su futura relación económica con Estados Unidos (EU) sigue siendo incierta.

El anuncio supuso la quinta decisión consecutiva del BoC de mantener las tasas sin cambios.

Canadá ha experimentado dos trimestres de crecimiento negativo, una circunstancia que algunos economistas califican de recesión técnica.

El crecimiento debería volver a ser positivo en el segundo trimestre del año, según el BoC, aunque advirtió que persisten los retos ante la continua incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente de EU, Donald Trump.

“Recesión no es una palabra que yo utilizaría”, declaró a los periodistas el gobernador del BoC, Tiff Macklem.

“Yo describiría la economía como débil. En realidad, no ha crecido en el último año”, afirmó, y subrayó que las perspectivas inciertas de la política comercial estadounidense han afectado a la inversión empresarial en Canadá.

Tanto EU como Canadá han pronosticado que se mantendrán partes sustanciales del T-MEC cuando concluyan las negociaciones en curso.

Sin embargo, los aranceles que Trump ha impuesto sobre los automóviles, el acero, el aluminio y la madera están causando daños en Canadá, y cualquier nuevo gravamen supondrá un mayor perjuicio.