Inflación en EU se dispara a 4.2% en mayo y registra su mayor alza en tres años

La inflación al consumidor en Estados Unidos registró en mayo su mayor subida en tres años, debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento del precio de la gasolina y otros productos energéticos, lo que da más argumentos a la Reserva Federal para mantener las tasas de interés sin cambios hasta 2027.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 4.2% en los 12 meses hasta mayo, el mayor incremento desde abril de 2023, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. El IPC avanzó un 3.8% interanual en abril. Los precios subieron un 0.5% en términos mensuales, tras un aumento del 0.6% en abril.

El tercer mes consecutivo de fuertes subidas del IPC puso de relieve la creciente presión sobre los hogares, ya que los datos sugieren que cada vez más consumidores están echando mano de sus ahorros para financiar sus gastos. La inflación superó el crecimiento de los salarios por segundo mes consecutivo, lo que podría lastrar el crecimiento económico general.

El aumento vertiginoso del costo de la vida supone un lastre político para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano, que buscan mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en gran parte gracias a su promesa de reducir la inflación, pero ha visto cómo su índice de aprobación se desplomaba a medida que crecía la frustración por su gestión de la economía.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPC subyacente aumentó un 2.9% interanual en mayo, tras subir un 2.8% en abril. El denominado IPC subyacente ganó un 0.2% en términos mensuales, tras subir un 0.4% en abril.

El banco central de Estados Unidos utiliza los índices de precios de los gastos de consumo personal para su objetivo de inflación del 2%. Todos los indicadores de inflación se sitúan muy por encima del objetivo de la Fed.

El precio promedio nacional de la gasolina aumentó un 8.8% en mayo a 4.60 dólares por galón, según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

En un momento dado, los precios de la gasolina se habían disparado más de un 50% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero. Los precios han retrocedido en las últimas semanas en medio de un alto el fuego, lo que ha llevado a algunos economistas a albergar una esperanza cautelosa de que mayo pudiera marcar el pico del IPC.

El informe se publicó tras la noticia de la semana pasada de que la economía registró en mayo su tercer mes consecutivo de crecimiento del empleo por encima de las expectativas. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4.3% por tercer mes consecutivo. Aunque los mercados financieros han comenzado a descontar una subida de tasas, los economistas siguen creyendo que el listón sigue siendo alto para que el banco central endurezca la política monetaria.