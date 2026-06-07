PIB de Japón crece menos de lo estimado en I Trim.

La economía japonesa perdió impulso en el trimestre de enero a marzo con respecto a los tres meses anteriores debido a la atonía de la inversión en capital, según mostraron los datos revisados del Producto Interno Bruto (PIB), lo que apunta a los retos que se avecinan a causa del conflicto en Medio Oriente.

Las cifras del PIB publicadas por la Oficina del Gabinete mostraron que la economía creció 1.8% anualizado en el primer trimestre, un dato peor que 2.1% estimado inicialmente, pero mejor que la previsión media de los economistas de un crecimiento de 1.3 por ciento.

Sin anualización, el PIB creció 0.5%, ligeramente por encima de la previsión media de una expansión de 0.3% y en línea con la cifra preliminar.

Sin embargo, los economistas señalaron que es probable que la economía en general se mantenga resistente en los próximos meses, ya que no se espera que las repercusiones de la guerra con Irán afecten gravemente al consumo privado ni a la inversión empresarial.

Se sigue esperando que el Banco de Japón mantenga su plan de seguir subiendo las tasas de interés.

“Mi opinión es que los datos del PIB muestran que la economía japonesa seguía siendo resistente antes de que se intensificaran las tensiones en Medio Oriente. Teniendo en cuenta los datos que se están publicando para el trimestre de abril a junio, así como las medidas del gobierno y la política económica, es probable que la economía se mantenga firme”, afirmó Kento Minami, economista sénior de Daiwa Securities.