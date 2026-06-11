El BOJ se dispone a subir las tasas de interés hasta su nivel más alto en 31 años

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) tiene previsto subir las tasas de interés la próxima semana hasta su nivel más alto en 31 años y dar a entender que está dispuesto a seguir elevando los costos de financiamiento, sin dejarse intimidar por la ausencia de su gobernador, mientras se centra en contrarrestar los riesgos de inflación derivados de la guerra en Oriente Medio.

Esta decisión situaría al BOJ en la misma línea que otros bancos centrales que están adoptando una política más restrictiva, entre ellos el Banco Central Europeo, que ayer aplicó un aumento muy esperado.

Kazuo Ueda, gobernador del BOJ que se encuentra ingresado en el hospital para someterse a un tratamiento de dos semanas por un quiste hepático infectado, no podrá asistir a la reunión de dos días que concluirá el 16 de junio.

Es probable que los ocho miembros restantes del Consejo, muchos de los cuales han advertido sobre las crecientes presiones inflacionistas, suban la tasa de interés oficial de 0.75 a 1.0%, situándolo en niveles no vistos desde 1995.

“La ausencia de Ueda no afectará a la decisión institucional del BOJ de centrarse en los crecientes riesgos de inflación en lugar de en los riesgos para el crecimiento derivados del conflicto en Medio Oriente”, afirmó Saisuke Sakai, economista sénior del Mizuho Research Institute.

El incremento sería el primero desde diciembre y marcaría un giro en la estrategia del BOJ, que pasaría de un enfoque cauteloso, desmantelando los restos del estímulo radical del predecesor de Ueda, a centrarse en la función convencional de un banco central: la lucha contra la inflación.

Comentarios de Uchida en el punto de mira

Dado que el incremento de la próxima semana ya está prácticamente descontado, los mercados centran su atención en el momento y el ritmo de los futuros aumentos.

Una encuesta de Reuters reveló que los economistas prevén que el BOJ suba las tasas a 1.25% en el cuarto trimestre, tras un alza en junio hasta 1.0 por ciento.

Una complicación para los inversionistas será comparar el tono de los comentarios anteriores de Ueda con el del vicegobernador, Shinichi Uchida, quien ofrecerá la rueda de prensa posterior a la reunión de la próxima semana en nombre del gobernador.

Los inversionistas buscarán pistas en las declaraciones de Uchida sobre si los indicios de una inflación en expansión podrían impulsar al BOJ a acelerar el alza de tasas.

Es probable que el BOJ haga hincapié en su determinación de seguir subiendo los réditos, ya que la crisis energética, el aumento de los costos de importación debido a la debilidad del yen y la escasez de mano de obra avivan los riesgos de inflación.

Sin embargo, el BOJ considera que no hay mucha necesidad de incrementos de tasas más rápidos o consecutivos, al menos por ahora, según han informado fuentes a Reuters, citando la incertidumbre sobre las repercusiones económicas de la guerra con Irán.

“Aunque Uchida es considerado uno de los miembros más moderados de la junta, probablemente intentará mostrarse bastante agresivo para evitar provocar caídas indeseadas del yen”, afirmó Nobuyasu Atago, economista jefe del Instituto de Investigación Económica de Rakuten Securities.

“Es un dilema. El BOJ no querrá comprometerse de antemano con ningún calendario, dada la gran incertidumbre”, aseveró el especialista.