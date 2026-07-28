NAD+ llega a la cosmética: qué es y cómo puede ayudar a cuidar la piel

La conversación sobre el envejecimiento está cambiando. Frente a una industria concentrada durante décadas en borrar arrugas o corregir manchas, la cosmética comienza a adoptar otro concepto: conservar la funcionalidad de la piel durante más tiempo.

En ese escenario, SEGLE Biotech Skincare presentó en México NAD+ Booster Complex, una línea dermocosmética integrada por dos sérums y una crema. La propuesta gira alrededor del NAD+, una coenzima presente naturalmente en las células y vinculada con la producción de energía, la reparación celular y la respuesta frente al estrés oxidativo.

México fue elegido como punto de partida del Tour México 2026 de la firma española. El lanzamiento reunió en Ciudad de México a médicos, dermatólogos, clínicas, distribuidores y profesionales de la salud para conocer la investigación y las formulaciones de la nueva gama.

¿Qué es el NAD+?

Su nombre completo es nicotinamida adenina dinucleótido. Se trata de una molécula que participa en distintas reacciones metabólicas y ayuda a las células a transformar los nutrientes en energía. También interviene en procesos relacionados con el mantenimiento celular.

Para la industria de la belleza, su interés radica en que la piel necesita energía para renovarse, producir proteínas, mantener su barrera protectora y responder ante agresiones externas como la radiación solar, la contaminación y ciertos hábitos de vida.

La ciencia hoy nos explica cómo envejece la piel desde el interior. Ya no hablamos únicamente de corregir arrugas o signos visibles del envejecimiento; hablamos de longevidad, de mantener la piel saludable, fuerte y funcional durante más tiempo", señaló Mónica Lizondo, cofundadora y CEO de SEGLE Biotech Skincare.

Lizondo añadió que aproximadamente el 75% del envejecimiento cutáneo está relacionado con factores extrínsecos, entre ellos la exposición solar, la contaminación y el estilo de vida. Esta perspectiva desplaza el discurso tradicional del antiaging hacia la prevención, la protección y la capacidad de recuperación de la piel.

Productos Segle

NAD+ Booster Complex está integrada por Antiox NAD+ Serum, Collagen NAD+ Serum y Collagen NAD+ Cream. De acuerdo con la compañía, las fórmulas fueron desarrolladas para actuar sobre energía celular, defensa antioxidante, firmeza, producción de colágeno y función barrera.

Antiox NAD+ Serum combina tres tipos de vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E, niacinamida, astaxantina, coenzima Q10, EUK-134 y RejuveNAD™. Su función dentro de la rutina es reforzar la protección antioxidante frente a los radicales libres y las agresiones ambientales.

Collagen NAD+ Serum se enfoca en la firmeza y en los mecanismos vinculados con la producción de colágeno. Está pensado para pieles que buscan atender pérdida de elasticidad, densidad y resistencia.

Collagen NAD+ Serum favorece firmeza, elasticidad y densidad al apoyar los mecanismos naturales del colágeno.Foto: Cortesía

Collagen NAD+ Cream complementa el tratamiento con una fórmula orientada a reforzar la barrera cutánea, mantener la hidratación y favorecer una apariencia más firme. En conjunto, el sérum y la crema de colágeno fueron diseñados para trabajar de manera complementaria.

El lanzamiento también muestra cómo la biotecnología gana espacio en las rutinas de belleza. Sin embargo, la presencia de NAD+ o de sus precursores en una etiqueta no sustituye la necesidad de evaluar la formulación completa, la concentración de activos, su estabilidad y los estudios realizados sobre cada producto.

Ya no hablamos únicamente de corregir arrugas; hablamos de mantener la piel saludable, fuerte y funcional durante más tiempo", dijo Mónica Lizondo.

La nueva gama llegará acompañada de encuentros profesionales en Monterrey y Guadalajara. Con esta presentación, SEGLE busca posicionar en México una visión del cuidado facial menos enfocada en combatir la edad y más interesada en conservar una piel saludable, resistente y funcional.