Bolsa mexicana sube por esperanza de acuerdo entre EU e Irán; destacan acciones de Volaris

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes. Los índices bursátiles locales subieron por segunda sesión consecutiva, animados por noticias sobre Oriente Medio, y terminaron la semana con ganancias acumuladas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con las acciones locales más negociadas, avanza 1.46% hasta 67,954.55 puntos, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.48% a 1,367.28.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó el comportamiento de las acciones de la aerolínea Volaris, con 5.52% más a 13.77 pesos, seguidas por las de Banco del Bajío, con 4.87% más a 55.31 pesos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó los avances en las conversaciones con Irán y dijo que un acuerdo de paz podría firmarse este fin de semana, sin bien el gobierno iraní aclaró que aún no había tomado una decisión definitiva sobre esa posibilidad.

Después de haber registrado ayer su mejor sesión desde marzo, repuntando tras seis pérdidas seguidas, el S&P/BMV IPC extendió el movimiento. El índice de referencia registró una mejora acumulada de 2.74%, con lo que en el año acumula 5.57% de rendimiento.