Indicadores del 8 al 12 de junio: Inflación, actividad industrial y política monetaria

Dentro del calendario de indicadores de esta semana, la atención de los mercados se centrará en los reportes de inflación de México y Estados Unidos, así como en la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Los inversionistas buscarán señales sobre la trayectoria de las tasas de interés y la fortaleza del crecimiento económico global.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para el viernes en México, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 8 de junio: Venta de autos

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (mayo)

La semana inicia con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi, correspondiente a mayo. El reporte incluye las cifras de producción, exportación y de ventas, claves para evaluar el desempeño de uno de los sectores más relevantes para la actividad manufacturera y el comercio exterior.

Martes 9 de junio: Inflación en México

Inflación en México (mayo)

Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (mayo)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Las claves de esta semana en México serán el Índice Nacional de Precios Productor y el Índice Nacional de Precios al Consumidor de mayo que se publicarán el martes. Ambos indicadores serán seguidos de cerca por los inversionistas para evaluar la trayectoria de la inflación y sus posibles implicaciones sobre la política monetaria del Banco de México.

Se darán a conocer también las cifras preliminares de la industria automotriz de vehículos pesados del Inegi correspondientes a mayo. El indicador es clave para monitorear la evolución de la actividad industrial y del transporte de mercancías, sectores estrechamente vinculados al desempeño de la economía de México.

En tanto, como cada semana, el Banco de México dará a conocer el martes los resultados de la subasta de valores gubernamentales. El reporte nos permite evaluar la demanda de instrumentos de deuda mexicana como Cetes y Bonos M, además de ofrecer referencias sobre las expectativas del mercado respecto a las tasas de interés.

Miércoles 10 de junio: Inflación en EU

Inflación de Estados Unidos (mayo)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

A media semana, la atención de los mercados estará concentrada en el reporte de inflación de mayo de Estados Unidos. La inflación general y el componente subyacente son indicadores fundamentales para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal y ajustar las expectativas sobre las tasas de interés.

Por su parte, la Administración de Información Energética publicará sus inventarios semanales de petróleo crudo. El reporte permite monitorear el equilibrio entre oferta y demanda energética y suele influir en la evolución de los precios internacionales del petróleo. Será importante vigilar el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Jueves 11 de junio: Actividad industrial

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (abril)

Encuesta de Viajeros Internacionales (abril)

Líneas de pobreza (mayo)

Inflación al productor de EU (mayo)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo de EU

Decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)

El jueves, el Inegi divulgará el Indicador Mensual de la Actividad Industrial correspondiente a abril. El reporte permitirá evaluar el desempeño de sectores como manufactura, construcción y minería, ofreciendo señales relevantes sobre el ritmo de crecimiento económico y la fortaleza de la actividad productiva nacional.

También se publicará la Encuesta de Viajeros Internacionales correspondiente a abril. El reporte mostrará la llegada de turistas internacionales y los ingresos generados por esta actividad, información relevante para evaluar el desempeño del sector turístico y su contribución a la generación de divisas para México.

Además, el Inegi publicará las Líneas de pobreza correspondientes a mayo, un indicador que permite estimar el ingreso mínimo requerido para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria. Su evolución ofrece señales sobre el poder adquisitivo de los hogares y el impacto de la inflación en México.

En información del exterior, en Estados Unidos se publicará el Índice de Precios al Productorcorrespondiente a mayo. El indicador permite medir la evolución de los precios a nivel mayorista y anticipar posibles presiones inflacionarias. Es seguido de cerca debido a sus implicaciones para las expectativas de tasas de interés.

Como cada semana, se divulgarán las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Se trata de un indicador oportuno sobre las condiciones del mercado laboral. Permite detectar señales tempranas de desaceleración económica. Su comportamiento también puede influir en las apuestas de tasas.

Por último, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión de política monetaria de junio y ofrecerá una conferencia de prensa para explicar su evaluación sobre la inflación y el crecimiento económico. Los mercados buscarán señales sobre la trayectoria futura de las tasas de interés en una región clave.