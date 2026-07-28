Salud, tecnología y logística ofrecen los mejores salarios para recién egresados universitarios 

Los sectores de salud, tecnología y logística ofrecen los mejores salarios para los recién egresados universitarios en la Ciudad de México, y es que, aunque el salario promedio para este nivel ronda los 11,500 pesos, el sector salud prácticamente duplica esa cifra, mientras que los otros dos también superan esa remuneración.

De acuerdo con el Diagnóstico del mercado laboral nivel inicial de julio de 2026, elaborado por Ginia, el sector salud encabeza el ranking con un promedio salarial de 23,000 pesos mensuales, impulsado principalmente por vacantes en ingeniería biomédica y de servicio.

En segundo y tercer puesto se ubican los sectores de tecnología y de logística y transporte, ambos con un promedio salarial de 13,000 pesos mensuales para el talento recién egresado sin experiencia o con uno o dos años de trayectoria.

En contraste, las posiciones administrativas presentan las remuneraciones más bajas y es que, de acuerdo con el estudio, la oferta salarial más baja corresponde a las vacantes de Recursos Humanos y consultoría, donde los puestos ofrecen un salario promedio de 9,500 pesos mensuales; aunque a diferencia de los sectores con mejor oferta económica, estas tienen mayores oportunidades laborales.

Según los datos del estudio, el cual tomó como muestra las vacantes publicadas en Ciudad de México, la especialización técnica es el camino más lucrativo para los recién egresados, pero eso no significa que sean los espacios donde más abundan ofertas.

Los sectores mejor pagados no son los que más contratan

El estudio realizado por Ginia muestra que los sectores que están contratando a la mayor cantidad de jóvenes es el de servicios financieros, en el cual se incluyen las áreas de finanzas, contabilidad y banca; estas concentran el 32% del total de vacantes laborales en la Ciudad de México con salarios de 11,726 pesos en promedio.

A este le sigue un 21% que se compone de ofertas dirigidas a logística, y marketing, área legal y servicios, con salarios que rondan entre los 11,000 y 12,000 pesos mensuales, en tanto que RH y consultoría representan el 11% de las vacantes, manufactura el 10% y retail y comercio 5 por ciento.

En cuanto a los dos sectores con mayores salarios, tecnología sólo presenta un 13% del total de las vacantes publicadas en la CDMX dirigidas a egresados, mientras que, en salud, apenas alcanza el 8 por ciento.

Los datos muestran que, para los recién egresados, obtener un salario por encima del promedio depende en gran medida de la especialización técnica, ya que los sectores mejor remunerados ofrecen menos vacantes, pero compensan con ingresos significativamente superiores.

Por ejemplo, entre las habilidades que las empresas más buscan al publicar sus vacantes destaca el manejo de Excel, bases de datos, contabilidad, facturación, conciliaciones, impuestos y competencias de datos como SQL, mientras que, en habilidades blandas comunicación y organización son las más requeridas.

Respecto de las formas de trabajo, el 85% de las vacantes dirigidas a recién egresados son presenciales y sólo 15% ofrece esquema flexible, lo que muestra que, la mayoría de quienes comienzan un nuevo empleo lo hacen en oficinas o desde sedes de la empresa.

El estudio realizado por Ginia demuestra que, para los recién egresados, acceder a un salario por encima del promedio implica competir por un menor número de vacantes, mientras que los sectores con mayor demanda de personal ofrecen remuneraciones más cercanas al promedio del mercado, pero en su mayoría sin flexibilidad.