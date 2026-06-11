PIB de México en 1.3%, hilará tres años con crecimiento inferior al promedio regional: Banco Mundial

El Banco Mundial mantuvo sin cambio su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en 1.3% para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

Esta previsión se encuentra debajo del 1.6% que estimaron en enero del año pasado y del 1.4% que proyectaron para el PIB de 2026, en su actualización de octubre.

Al interior del informe Global Economic Prospects, donde actualizaron sus previsiones mundiales de crecimiento, explicaron que “las perspectivas económicas de México están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio externo”.

En el mismo documento observaron que el desempeño esperado para la economía mexicana tiene un concentrado impacto del dinamismo de Estados Unidos y la revisión del acuerdo comercial T-MEC.

Estimaron que la economía registrará gradualmente un fortalecimiento hasta conseguir un crecimiento promedio de 1.8% entre 2027 y el 2028. Esto conforme se recuperan y estabilizan las condiciones de inversión y la demanda externa.

Con estos pronósticos, México hilará tres años creciendo debajo de la media regional que en 2026 conseguirá una expansión de 2.2 por ciento. Esta tasa esperada del PIB regional también incorpora un ajuste desde el 2.3% anticipado en enero.

De acuerdo con los expertos de Banco Mundial, el mejor desempeño esperado para México resulta de la boyante demanda de Estados Unidos que también se reflejará en otros socios comerciales. Para Estados Unidos anticipan un crecimiento de 2.2% este año. Desempeño que contribuirá a impulsar un avance de 2.5% de la economía mundial.

Expertos del organismo destacaron que esta expectativa global podría desacelera hasta 1.3%, impactada por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el suministro de petróleo.

Esta tasa esperada de crecimiento mundial es inferior del 2.9% alcanzado en 2025.