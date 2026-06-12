Wall Street avanza por esperanzas de un acuerdo entre EU e Irán; SpaceX sube 19%

Los tres principales índice de Wall Street terminaron con ganancias las negociaciones de este viernes. Las referencias subieron animadas por las noticias de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en una jornada marcada por el debut en bolsa de SpaceX.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.70% a 51,202.26 puntos, mientras que el S&P500, de las compañías más valiosas, avanzó 0.50% a 7,431.46 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.31% a 25,888.84 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó los avances en las conversaciones con Irán y dijo que un acuerdo de paz podría firmarse este fin de semana, sin bien el gobierno iraní aclaró que todavía no se había tomado una decisión definitiva al respecto.

La jornada estuvo marcada por el debut en bolsa de SpaceX, de Elon Musk. Los títulos de la compañía, que el año pasado perdió casi 5,000 millones de dólares, se dispararon 19% hasta un precio de 161 dólares, llegando a subir en la sesión hasta 30 por ciento.

Nueve de los 11 sectores del S&P500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó el avance de materiales (+1.72%), seguido por finanzas (+1.26%) y servicios públicos (+1.08%). Al interior del Dow Jones, los títulos de Goldman Sachs (+2.62%) lideraron las alzas.

En los desempeños acumulados, las tres referencias del mercado estadounidenses cerraron esta semana con ganancias. El Dow Jones subió 0.66%; el S&P 500, 0.65%, y el Nasdaq, 0.70%.