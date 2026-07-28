Zelenski se reúne con Trump en busca de más apoyo bélico contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió este martes con su par estadounidense Donald Trump, en busca de respaldo diplomático y militar en su guerra contra Rusia.

El encuentro, a puerta cerrada, duró cerca de una hora.

Ucrania y Rusia intensifican sus ataques mutuos, mientras que los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin al conflicto de más de cuatro años se encuentran estancados.

Zelenski ha tenido recientemente un acercamiento con Trump, quien este mes ofreció a Kiev licencias para fabricar los sistemas de defensa aérea Patriot y ha sugerido que los ataques ucranianos contra Rusia podrían ayudar a terminar la guerra.

Se espera que Zelenski busque obtener suministros de misiles antibalísticos durante la vista, así como reiniciar las estancadas conversaciones para poner fin a los combates, dijo a la AFP un alto cargo ucraniano en condición de anonimato.

"Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos", indicó Zelenski en X al anunciar su llegada al país.

El último mes ha sido el más mortal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

Solo en julio, Moscú ya ha lanzado 120 misiles balísticos y antinavío de alta velocidad contra Ucrania, de los cuales solo 35 fueron interceptados, según la fuerza aérea ucraniana.

A modo de comparación, Rusia había disparado entre 250 y 320 misiles balísticos en todo el año 2024, según estimaciones de expertos.

"Es crucial que Washington apruebe la compra de un paquete de misiles Patriot. Eso es muy importante", sostuvo el alto cargo ucraniano.

Las relaciones entre Zelenski y Trump han sido durante mucho tiempo tensas, en ocasiones tormentosas, pero el presidente estadounidense ha mostrado en las últimas semanas mayor complacencia hacia su homólogo ucraniano.

Se espera que Zelenski también asista a una ceremonia en memoria del senador republicano Lindsey Graham, un firme defensor de Ucrania, quien falleció este mes a los 71 años de edad, indicó el funcionario ucraniano.