Precios al productor EU suben más de lo previsto en mayo por aumento de costos energéticos

Los precios al productor de Estados Unidos subieron más de lo previsto en mayo, lo que supuso el mayor incremento interanual en tres años y medio, debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento del costo de los productos energéticos.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 1.1% el mes pasado, tras un repunte del 1.1 % revisado a la baja en abril, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado los precios de los productos energéticos, incluyendo la gasolina y el diésel. Las cadenas de suministro mundiales se han visto afectadas por las restricciones al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado la escasez de una amplia gama de productos, entre ellos fertilizantes, aluminio y productos de consumo.

El Gobierno informó el miércoles de que la inflación al consumo superó el 4% en mayo por primera vez en tres años. La Fed utiliza los índices de precios del gasto en consumo personal para su objetivo de inflación del 2 por ciento.

El aumento de la inflación, junto con la estabilidad del mercado laboral, ha llevado a los mercados financieros a anticipar una subida de tasas por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, los economistas consideran que el umbral para un endurecimiento de la política monetaria es alto, argumentando que la crisis del petróleo, hasta el momento, se ha limitado al sector del transporte.

La Fed mantendría su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3.50% al 3.75% en su reunión de la próxima semana. No obstante, economistas prevén que la Fed abandonará su sesgo expansivo.