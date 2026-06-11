El BCE eleva las tasas de interés ante el aumento de la inflación

El Banco Central Europeo elevó el jueves las tasas de interés de referencia, tal como esperaban los analistas, en un intento de frenar de raíz la escalada de la inflación, antes de que el aumento de los costos energéticos provocado por la guerra en Oriente Medio se extienda por la economía de la zona del euro.

El BCE elevó la tasa de depósito —el interés que paga a los bancos por mantener su exceso de liquidez en el banco central— del 2.00% al 2.25%, tal y como preveía una encuesta de Reuters entre analistas, y la tasa de refinanciación o "refi" —el interés que el BCE cobra a los bancos por préstamos a corto plazo— del 2.15% al 2.40%.

El aumento de los costos del petróleo y el gas contribuyó a que la inflación en la zona euro, integrada por 21 países, superara el 3% el mes pasado, muy por encima del objetivo del 2% del BCE, y es casi seguro que se produzcan nuevas subidas, ya que el conflicto se prolonga más de lo que la mayoría había previsto.

Por eso el BCE lleva tiempo señalando la subida de las tasas de este jueves y ha dejado claro a las empresas y los hogares que no toleraría un aumento de las expectativas de precios a largo plazo.

"La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionistas, y la decisión de subir las tasas es sólida en una amplia gama de escenarios que trazan cómo podría evolucionar la crisis y afectar a las perspectivas a medio plazo para la zona euro", dijo el BCE en un comunicado.

Elevan proyecciones de inflación; rebajan las de crecimiento

La subida de las tasas se produjo al tiempo que el BCE elevó su previsión de inflación para 2026 al 3.0% este año, frente al 2.6% previsto en marzo, y elevó la previsión para 2027 del 2.0% al 2.3 por ciento.

Aunque los inversionistas prevén dos subidas de tasas más durante el próximo año debido al deterioro de las perspectivas de precios, es probable que el endurecimiento de la política monetaria sea cauteloso y moderado, ya que la economía de la zona euro ya está tambaleando y unos costos de financiación mucho más elevados aumentarían el riesgo de una recesión.

El BCE rebajó también su previsión de crecimiento económico para 2026 al 0.8%, frente al 0.9% de hace tres meses, y prevé un crecimiento de sólo el 1,2% para el próximo año, lo que indica que debe seguir un camino con poco margen, moderando las expectativas de precios sin asfixiar el crecimiento económico.

"Las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico", señaló el BCE.