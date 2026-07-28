Peso mexicano opera estable frente al dólar en mercado cauteloso antes del anuncio de la Fed

El peso mexicano opera estable contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local avanza marginalmente en un mercado que espera cauteloso la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y que vigila las noticias sobre la guerra en Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de17.4433 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4473 ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia marginal de 0.02%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4926 unidades y un nivel mínimo de 17.4308. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, cae 0.06% a 101.47 unidades.

La Fed terminará mañana su reunión de política monetaria de dos días. Si bien se espera que mantenga sin cambios las tasas de interés, algunos sí analistas esperan que pueda ⁠elevarlas debido a ⁠presiones inflacionarias por el ⁠alza de los precios del petróleo.

Los precios del petróleo han repuntado debido al regreso de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, llegando a superar una zona clave de 100 dólares por barril en las referencias principales, si bien una tregua del fin de semana los ha hecho descender.

"Los ⁠mercados financieros se han estabilizado tras tres días consecutivos sin bombardeos entre Estados Unidos e Irán. La tregua temporal y la expectativa de la normalización en el suministro de crudo han hecho caer los precios del petróleo", explicó CopKapital.

Desde el punto de vista local, los ⁠mercados también evaluaban declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la actualización del TMEC. "No me importa", dijo a Fox News al ser consultado sobre el proceso de renovación de ese acuerdo.