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Bolsa mexicana perfila segundo día de fuerte avance; acción de Grupo Carso se dispara tras reporte
Los índices locales perfilan un segundo día con ganancias de más 1%, animados por resultados trimestrales y con Grupo Carso liderando las alzas.
La bolsas de valores de México suben por tercera jornada con seductiva este martes. Los índices locales perfilan un segundo día seguido con ganancias superiores a 1%, animados por resultados trimestrales y con las acciones de Grupo Carso liderando las alzas.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones más negociadas del país, avanza 1.53% a 68,186.29 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.41% a 1,377.49 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. El conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, encabeza las ganancias, con 8.12% a 156.28 pesos, seguido por OMA, con 5.42% más a 240.47 pesos, e Inbursa, también de Slim, con 4.09% a 45.31.
Grupo Carso informó que obtuvo una utilidad neta controladora de 2,964 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, 10.6% más que el año anterior. Ese incremento se atribuyó a 1,309 millones de pesos obtenidos por la venta de cementeras en Estados Unidos.
También en la temporada de reportes, las acciones de FEMSA suben 0.55% a 231.84 pesos tras informar que su ganancia neta aumentó un 64.9% interanual en el segundo trimestre, a 9,221 millones de pesos y sus ingresos aumentaron 9.3% a 231,002 millones.