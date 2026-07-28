Vulcan pierde reclamo millonario contra México por Calica

Cancún, QRoo.- Luego de ocho años de juicio, finalmente el arbitraje internacional iniciado por la firma Vulcan Materials contra México por la mina Calica concluyó con la negativa a cobrar la millonaria indemnización que la compañía estadounidense reclamaba.

Se trata de un fallo final por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en el que se rechaza prácticamente la totalidad de las reclamaciones económicas relacionadas con el cierre de las operaciones de Calica en Playa del Carmen entre 2018 y 2022.

Solo admitió una medida vinculada a la clausura de un predio en enero de 2018, que representa menos del 1% del monto originalmente exigido, estimado en unos 17 millones de dólares, frente al reclamo total cercano a los 1,700 millones.

Vulcan Materials emitió un posicionamiento en el que asegura que el tribunal concluyó que México violó el TLCAN en varios aspectos. No obstante, reconoce que la indemnización monetaria otorgada fue "insignificante".

La Secretaría de Economía confirmó el resultado y señaló que el Gobierno federal analizará a detalle el laudo para definir las acciones legales que correspondan.

El caso, identificado como Legacy Vulcan LLC contra los Estados Unidos Mexicanos (expediente ARB/19/1), se originó por medidas de autoridades federales y estatales que afectaron los proyectos de extracción de piedra caliza operados por Calizas Industriales del Carmen (Calica) en la zona de Playa del Carmen.

Calica explotó durante décadas canteras y una terminal portuaria en la costa de Quintana Roo. Las restricciones y clausuras generaron el conflicto que llegó al arbitraje internacional bajo el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Vulcan argumentó que México incumplió acuerdos y cerró de forma arbitraria sus operaciones. México sostuvo que las acciones se tomaron para proteger el medio ambiente y hacer valer la normativa vigente.

El laudo se emitió el 27 de julio de 2026. Tanto la empresa como el Gobierno mexicano tienen un plazo de 120 días para solicitar, en su caso, la anulación del fallo ante el propio CIADI, un recurso limitado a causas excepcionales y no una apelación sobre el fondo del asunto. Por ahora, ninguna de las partes ha anunciado formalmente ese paso.