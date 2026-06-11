En abril bajó el ritmo de llegada de turistas internacionales a México

Se desacelera el turismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que durante abril México recibió a tres millones 813,193 turistas internacionales, lo que representó un incremento de 1.8% en comparación a igual mes del año pasado (en marzo el crecimiento fue de 7.1%).

En tanto, durante igual periodo, la captación de divisas turística disminuyó 2.3%, al sumar 2,972.4 millones de dólares (un mes antes la caída fue 3.4%), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Viajeros Internacionales (EVI).

La razón por la que se redujo el incremento en los arribos de turistas internacionales fue que su componente de turistas no fronterizos vía aérea (que generaron 79% del gasto total y seis de cada 10 provienen de Estados Unidos) tuvo un descenso mayor en el cuarto mes del año en variación anual: 8.2%, al sumar un millón 745,301 personas. En marzo la baja fue de 7.5 por ciento.

Dicha situación, que representa un reto para que México llegue al quinto lugar en llegada de turistas internacionales en 2030 no ha pasado por alto para la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien en la reciente presentación de la Estrategia Nacional de Promoción Turística dijo:

"A nivel global existe una disminución en la llegada de turistas vía aérea y en México no es la excepción con una caída en marzo generando también una disminución del gasto medio. Esto responde a diferentes factores como el encarecimiento de la turbosina, menor salida de turistas de EU debido a su inflación, el fortalecimiento del peso frente al dólar. Además, los grandes competidores globales están fortaleciendo sus inversiones en promoción turística".

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, comentó a El Economista que es prioritario emprender acciones de promoción para incentivar la llegada de turistas internacionales por avión, debido a la importancia que tiene el segmento.

"Se anunció una estrategia y una inversión de 100 millones de pesos. Sin duda es un gran paso. Hay que seguir trabajando de la mano con la secretaria de Turismo. La verdad es un gran logro porque desde hace años años que no hay un peso en inversión turística", señaló el empresario.

Con base en datos del Inegi, un dato alentador en abril fue que el gasto medio de los turistas internacionales que llegan a México por avión creció 1.1%, al ser de 1,345.8 dólares (en marzo cayó 0.6%, 1,295.1 dólares).

Crecimiento acumulado

Entre enero y abril, la llegada de turistas internacionales reportó un crecimiento de 5.5% (en el primer trimestre del 2026 creció 6.7%), al sumar 16 millones 468,240 personas, y las divisas turísticas sumaron 13,259.1 millones de dólares, 0.4% menos que el año pasado (entre enero y marzo subieron 0.2%).

En el periodo, el gasto medio de todos los turistas internacionales registró una baja de 6.4% (se ubicó en 736.41 dólares), pero en el caso del segmento de internación (donde están los que llegan por avión) creció 0.7% al llegar a 1,208.5 dólares.