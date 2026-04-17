Las claves económicas de la semana (13 al 17 de abril): De consumo, inflación y producción industrial

Esta tercera semana de abril se registró información clave de México en materia de consumo en el primer trimestre del año y sobre líneas de pobreza durante marzo, un indicador fundamental para observar el costo de la canasta básica y el impacto en los hogares.

En tanto en Estados Unidos se dio a conocer el Índice de Precios al Productor para marzo, así como el resultado de producción industrial del mismo mes.

Mientras, en la zona euro también se publicó el dato de inflación del tercer mes del año, así como información sobre comercio exterior.

Conoce los indicadores económicos más relevantes que se publicaron entre el 13 al 17 de abril, para que puedas disfrutar del fin de semana bien informado.

Mexicanos necesitaron hasta 4,940 pesos para adquirir la canasta básica

Durante marzo, una persona que vive en el ámbito urbano mexicano necesitó de 4,940 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el reporte de Líneas de Pobreza, el Inegi destacó que mientras que en las zonas urbanas se necesitaron 4,940 pesos, en el ámbito rural del país las personas necesitaron 3,553 pesos para acceder a esta canasta y satisfacer sus necesidades básicas.

En el ámbito rural el aumento de precios de la canasta básica fue de 6.1%, mientras que en las zonas urbanas del país el incremento fue de 5.6%, es decir, en ambos casos estuvieron por arriba de la inflación reportada en marzo, que fue de 4.6 por ciento.

El Inegi explicó que “los cambios porcentuales mensuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) –que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y de bienes y servicios (no alimentaria)– fueron de 1.7% en el ámbito rural y 1.3% en el urbano. Los rubros de mayor incidencia en ambos ámbitos fueron canasta alimentaria –cuya incidencia fue mayor en el ámbito rural (90.2 %) que en el urbano (86.6 %)– y vivienda y servicios de conservación, con mayor incidencia en el urbano que en el rural (6.8 y 4.0%, en ese orden)”.

Las Líneas de Pobreza ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria.

Consumo privado mantuvo atonía durante el primer trimestre

El gasto en bienes y servicios de las familias en México (consumo privado) tuvo un ligero repunte de 0.2% en febrero y no se mantuvo sin cambios en marzo, estimó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

De confirmarse estos pronósticos, el consumo privado habría cerrado el primer trimestre del 2026 en un nivel 1.3% inferior respecto del cierre del cuarto trimestre del 2025, de acuerdo con las cifras del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

Esta caída refleja el notable descenso de 1.6% que el consumo privado tuvo en enero, en lo que fue el peor inicio de año para la variable desde el 2009, de acuerdo con los datos del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicados a principios de abril.

Producción y exportación de vehículos pesados disminuye durante marzo

La producción y exportación de vehículos pesados en México disminuyeron 6.6% y 5.9%, respectivamente durante marzo pasado, contra el mismo mes del 2025, al alcanzar 12,617 ensambladas y 10,625 unidades exportadas al mundo, colocándose como el nivel más bajo en la historia de la industria automotriz, reportó el Inegi.

También, la industria reportó que las ventas al mayoreo de vehículos pesados lograron un respiro, al alcanzar 2,984 unidades, lo que representa incremento de 6.7% en comparación con el mismo mes de 2025.

Aunque las ventas al menudeo cayeron 18.6% durante marzo, con 2,901 unidades contra las 3,562 unidades de marzo del 2025.

Según cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), las plantas nacionales ensamblaron 28,765 unidades durante el primer trimestre del 2026, lo que significa disminución 30.4% frente a las 41,316 unidades producidas en trimestre del 2025.

Precios al Productor en Estados Unidos suben menos de lo previsto

Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron menos de lo previsto en marzo, ya que el costo de los servicios se mantuvo sin cambios, pero el alza de los precios de la energía, debido a la guerra con Irán, está avivando las presiones inflacionistas.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final avanzó un 0.5% el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja del 0.5% en febrero, según informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés).

El repunte de los precios de la energía se vio parcialmente compensado por la estabilidad de los precios de los servicios. Es probable que los datos del IPP de marzo solo reflejen el impacto inicial del conflicto en Oriente Medio.

En los 12 meses hasta marzo, el IPP avanzó un 4% tras incrementarse un 3.4% en febrero.

La producción industrial de EU cayó en el tercer mes del año

La producción industrial de Estados Unidos cayó inesperadamente en marzo tras dos meses consecutivos de sólidos avances, lastrada por el descenso en la producción de vehículos de motor y de otros productos diversos.

La producción manufacturera se redujo 0.1% el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 0.4% en febrero, informó ayer la Reserva Federal (Fed). Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la producción industrial aumentaría 0.1%, tras el incremento de 0.2% registrado en febrero.

La producción industrial aumentó 0.5% anual en marzo. En el primer trimestre creció a una tasa anualizada de 3.0%, recuperándose del ritmo de caída de 3.2% registrado en el cuarto trimestre.

El sector manufacturero, que representa 10.1% de la economía, mostró signos de recuperación tras haber sido duramente golpeado por los aranceles a las importaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la guerra de EU e Israel contra Irán ha provocado un aumento de los precios del petróleo de más de 35%, lo que podría frenar la recuperación.

Exportaciones de la UE a Estados Unidos caen con fuerza

Las ⁠exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos se redujeron en más ⁠de una cuarta parte por segundo mes consecutivo en febrero, pero es posible que se esté exagerando el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump, dado que ⁠se producen tras un periodo del año ⁠anterior en el que se inició la anticipación de pedidos.

Las exportaciones de la UE, integrada por 27 países, a Estados Unidos cayeron un 26.4% en febrero, según informó este viernes la agencia de estadísticas comunitaria, Eurostat, tras un desplome del 27.8% en enero, lo que contribuyó a una reducción del 60% en el superávit comercial del bloque.

Sin embargo, es probable que las cifras estén distorsionadas por la comparación con el volumen comercial sin precedentes de principios de 2025, cuando los envíos alcanzaron su punto álgido antes de los aranceles de Trump a partir de marzo. En enero y febrero de 2025, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 16% y un 22.4%, respectivamente.

Zona euro revisa al alza la inflación de marzo

La inflación en la zona euro en el mes de marzo fue revisada al alza, a 2.6% interanual, frente al 2.5% anunciado inicialmente, y alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024, según una nueva estimación de la agencia europea de estadísticas Eurostat publicada este jueves.

Se trata de un fuerte incremento con respecto a febrero, cuando la inflación fue medida en 1.9 por ciento.

Según la nueva estimación de Eurostat, los precios de la energía aumentaron 5.1% en la zona euro en marzo en comparación con un año anterior.

La inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles -entre ellos la energía y los alimentos-, se ralentizó ligeramente hasta 2.3% interanual (-0.1 puntos).

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

⁠El peso mexicano retrocedió el viernes después de haber alcanzado su mejor nivel en ⁠cerca de dos meses, mientras que la bolsa subió debido al creciente optimismo de que la guerra en Medio Oriente podría estar llegando a su fin. El último impulso dentro de una ⁠serie de noticias favorables sobre el conflicto ⁠vino después de que Irán anunció que el paso de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz -una vía clave para el comercio mundial de petróleo- permanecería totalmente abierto mientras durara el alto el fuego.

Tipo de cambio

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la última jornada de la semana. La divisa local cedió terreno tras haber tocado más temprano su mejor nivel desde febrero.

El tipo de cambio terminó la semana en el nivel de 17.3187 unidades por dólar. Contra un registro de 17.2522 unidades ayer, con datos oficiales del Bando de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 6.65 centavos, equivalentes a 0.39 por ciento.

Esta caída del peso se presenta por una toma de ganancias, después de que alcanzó su mejor nivel desde la última semana de febrero. En la semana, contra el cierre de 17.3186 unidades por dólar del viernes pasado, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente sin cambios.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.06% a 69,825.94 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.89% a 1.395,16 unidades.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Quálitas, con una mejora de 8.39% a 179.15 pesos, seguida por Industrias Peñoles, con 5.59% a 1010.15 pesos, y la aerolínea Volaris, con un avance de 4.69% a 14.07 pesos.

El optimismo en el mercado ayudó a reducir la toma de ganancias en la plaza local, luego de tres sesiones consecutivas de ganancias para los índices. El S&P/BMV IPC registró una pérdida acumulada de 0.28%, y en lo que va de 2026, acumula una mejora de 8.48 por ciento.

Wall Street

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.79% a 49,447.43 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.20% a 7,126.06 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico subió 1.52% con 24,468.48.

En los desempeños semanales, las tres referencias avanzaron. El Dow Jones subió 2.59%, y el S&P 500 ganó 4.19%, mientras que el Nasdaq subió 6.78%. Además, el índice Russell 2000 de pequeñas y medianas empresas, ganó 5.15%, animado por el cambio en el panorama.

Para tener en el radar

Sheinbaum visita Barcelona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participará este sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realizará en Barcelona, España.

El encuentro, impulsado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunirá a líderes políticos con el objetivo de debatir sobre gobernanza, democracia y cooperación internacional.

En el marco de su visita de trabajo, la mandataria mexicana sostendrá reuniones bilaterales con algunos de los líderes asistentes, entre ellos Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.

La tarde de este viernes la mandataria federal compartió un video en el que muestra cómo fue la recepción de los mexicanos que radican en España.

Segunda ronda de negociaciones entre EU y México sobre el T-MEC

El próximo lunes, autoridades comerciales estadounidenses visitarán la Ciudad de México para realizar la segunda ronda de conversaciones con el gobierno federal como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, encabezará la delegación estadounidense con las que se realizarán las reuniones técnicas enfocadas en distintos sectores estratégicos. Precisó que estas mesas de trabajo darán continuidad a la primera ronda realizada en Washington en marzo pasado.

Estrecho de Ormuz se mantiene abierto

El ministro ⁠de Asuntos Exteriores de Irán dijo este viernes que el ⁠paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego entre Líbano e Israel.

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, afirmó poco después del anuncio que el ⁠bloqueo naval contra Irán "seguirá ⁠en pleno vigor" hasta que se alcance un acuerdo con Teherán, cuyas negociaciones se mantienen en la mira de los mercados internacionales.

Partido de México vs. Brasil

El renovado Estadio Azteca será escenario de un partido especial entre las leyendas de México y Brasil, programado para el domingo 19 de abril en la Ciudad de México, como parte de los eventos previos rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro reunirá a figuras históricas del futbol como Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Ronaldinho y Kaká, por lo que se prevé una alta afluencia de aficionados en la zona sur de la capital.

Ante ello, el gobierno capitalino recomendó a los asistentes salir con anticipación y considerar rutas alternas, debido a cierres viales y ajustes en el transporte público en la zona aledaña al estadio.

(Con información de Belén Saldívar, Judith Santiago, Octavio Amador, Yolanda Morales y José Antonio Rivera.)