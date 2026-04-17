Wall Street avanza y cierra una semana de récords para el S&P 500 y el Nasdaq

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. Las expectativas de un pronto fin para la guerra en Oriente Medio hicieron caer los precios del petróleo y llevaron a los índices S&P 500 y Nasdaq a máximos históricos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.79% a 49,447.43 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.20% a 7,126.06 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico subió 1.52% con 24,468.48.

Irán dijo que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto” para el tránsito comercial durante el resto del alto el fuego para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos, lo que hizo caer más de 10% los precios del petróleo y generó optimismo en los operadores.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P concluyeron esta sesión con avances. Consumo discrecional fue el que más subió (+2.24%), seguido por industriales (+2.12%). El de energía (-2.89%) fue el peor sector, debido al descenso del petróleo y las expectativas de paz.

En los desempeños semanales, las tres referencias avanzaron. El Dow Jones subió 2.59%, y el S&P 500 ganó 4.19%, mientras que el Nasdaq subió 6.78%. Además, el índice Russell 2000 de pequeñas y medianas empresas, ganó 5.15%, animado por el cambio en el panorama.