Atonía en el consumo privado se mantuvo durante el primer trimestre, estima el Inegi

El gasto en bienes y servicios de las familias en México (consumo privado) tuvo un tímido repunte de 0.2% en febrero y no se mantuvo sin cambios en marzo, estimó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

De confirmarse estos pronósticos, el consumo privado habría cerrado el primer trimestre del 2026 en un nivel 1.3% inferior respecto del cierre del cuarto trimestre del 2025, de acuerdo con las cifras del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

Esta caída refleja el notable descenso de 1.6% que el consumo privado tuvo en enero, en lo que fue el peor inicio de año para la variable desde el 2009, de acuerdo con los datos del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicados a principios de abril.

En comparaciones interanuales, el IOCP publicado hoy muestra avances de 2.1% tanto para febrero como para marzo. Ambas tasas representan una desaceleración frente a la expansión de 2.7% observada en enero.

En esta medición, el consumo se mantiene en números verdes gracias a bases de comparación favorables, debido a la debilidad mostrada por el indicador en el cierre del 2024 y el inicio del 2025.

El IOCP ofrece una estimación econométrica adelantada del IMCP. “Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas”, explica el Inegi en el reporte mensual del IOCP.

Los datos del IMCP correspondientes al mes de febrero se conocerán este seis de mayo, según el calendario de publicaciones del Inegi.

Cabe recordar que el último dato del IOCP publicado antes de que se conociera el dato del IMCP para enero apuntaba a que este tendría una caída de 0.6%, pero el descenso observado fue de 1.6 por ciento.