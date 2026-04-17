Aranceles de Trump provocan fuerte caída de las exportaciones de la UE por segundo mes al hilo

Las ⁠exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos se redujeron en más ⁠de una cuarta parte por segundo mes consecutivo en febrero, pero es posible que se esté exagerando el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump, dado que ⁠se producen tras un periodo del año ⁠anterior en el que se inició la anticipación de pedidos.

Las exportaciones de la UE, integrada por 27 países, a Estados Unidos cayeron un 26.4% en febrero, según informó este viernes la agencia de estadísticas comunitaria, Eurostat, tras un desplome del 27.8% en enero, lo que contribuyó a una reducción del 60% en el superávit comercial del bloque.

Sin embargo, es probable que las cifras estén distorsionadas por la comparación con el volumen comercial sin precedentes de principios de 2025, cuando los envíos alcanzaron su punto álgido antes de los aranceles de Trump a partir de marzo. En enero y febrero de 2025, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 16% y un 22.4%, respectivamente.

Evaluar el impacto real de los aranceles estadounidenses no es sencillo. Los economistas tienden a considerar el cuarto trimestre de 2025 como un indicador más fiable, con un acuerdo entre la UE y Estados Unidos en vigor, aunque la apreciación media del euro del 8.9% frente al dólar con respecto al año anterior también habrá tenido su impacto.

En el cuarto trimestre, las exportaciones de la UE a Estados Unidos se redujeron un 15%, las ⁠de hierro y acero casi un 40% y las ⁠de productos químicos entre un 60% ⁠y un 80%, aunque tras una importante concentración de exportaciones a principios de año.

El economista ⁠del Commerzbank Vincent Stamer señaló que las exportaciones de la UE a otros destinos aumentaron —Eurostat sitúa esa cifra en el 6.1%— y advirtió de que es probable que el daño empeorara.

"Los episodios anteriores de subidas arancelarias nos han demostrado que los flujos comerciales tardan entre dos y tres años en responder plenamente a los nuevos aranceles", afirmó.

Los nuevos aranceles sobre los productos farmacéuticos patentados, una de las principales exportaciones de la UE, también pesarán, ⁠señaló Stamer, añadiendo que el Commerzbank calculó que es probable que los aranceles reduzcan el PIB de la zona del euro en 0.3% solo en 2026.