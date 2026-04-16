La producción industrial de EU cayó en marzo

La producción industrial de Estados Unidos (EU) cayó inesperadamente en marzo tras dos meses consecutivos de sólidos avances, lastrada por el descenso en la producción de vehículos de motor y de otros productos diversos.

La producción manufacturera se redujo 0.1% el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 0.4% en febrero, informó ayer la Reserva Federal (Fed). Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la producción industrial aumentaría 0.1%, tras el incremento de 0.2% registrado en febrero.

La producción industrial aumentó 0.5% anual en marzo. En el primer trimestre creció a una tasa anualizada de 3.0%, recuperándose del ritmo de caída de 3.2% registrado en el cuarto trimestre.

El sector manufacturero, que representa 10.1% de la economía, mostró signos de recuperación tras haber sido duramente golpeado por los aranceles a las importaciones del presidente de EU, Donald Trump. Sin embargo, la guerra de EU e Israel contra Irán ha provocado un aumento de los precios del petróleo de más de 35%, lo que podría frenar la recuperación.

La producción de vehículos de motor cayó 3.7% tras incrementar 2.6% en febrero. Hubo descensos en la producción de metales primarios, maquinaria, así como de muebles y productos relacionados. La producción de bienes duraderos cayó 0.2 por ciento. La producción de bienes manufacturados no duraderos descendió ligeramente 0.1%, aunque la producción de petróleo y carbón, así como de productos de plástico y caucho, aumentó.