Deuda del gobierno mexicano quedará arriba del 60% del PIB de aquí al 2031: FMI

La deuda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rebasó el 60% del PIB desde el 2025 y seguirá incrementándose hasta rondar arriba del 63% del producto desde este año y hasta el 2031, estimaron economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta es la primera vez, en poco más de 20 años, que las obligaciones del gobierno rompen el techo de los 60 puntos del PIB y es una proporción mayor al 57.5% del Producto que representa en promedio la deuda de economías emergentes, excluyendo a China.

Pero está debajo de los 75.2% del PIB que representa la de economías emergentes y de ingreso medio.

Esta métrica de deuda del FMI incluye las obligaciones del gobierno central, fondos de seguridad social, empresas públicas, bancos de desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y la Corporación Nacional de Seguros y Fianzas.

Al interior del reporte semestral, el Fiscal Monitor, los expertos del FMI proyectaron que esta misma deuda general del gobierno mexicano se mantendrá en un gradual ascenso en los próximos cinco años, del 2025 al 2030 hasta llegar a un máximo de 54.1% del PIB en el 2029.

En el reporte, lanzado en conferencia de prensa, en el segundo día de trabajo de las Reuniones de Primavera de la membresía del FMI, identificaron a México como una de las tres economías emergentes que consiguieron mejorar sus finanzas públicas al paso de un año, gracias a la moderación de su gasto primario. Acompañan a México en esta distinción, Turquía e India.

En este momento se realiza el lanzamiento del informe, en conferencia de prensa desde Washington, D.C., conducida por el director de asuntos fiscales, Rodrigo Valdés.

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