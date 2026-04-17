EU presentará a México su postura sobre el T-MEC en segunda ronda de negociaciones: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró este viernes que durante la visita del representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, que se tiene programada para el próximo lunes 20 de abril en la CDMX, el gobierno mexicano insistirá en que el acuerdo comercial de Norteamérica no cuente con aranceles, además de dialogar sobre las cadenas de suministro "para reemplazar importaciones de Asia".

"Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado el impacto de los aranceles vigentes, y que México ha insistido mucho en ese tema, eso lo vamos a volver a decir el día lunes, igual para el sector agropecuario", adelantó el funcionario la mañana de este viernes.

Tras salir de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el secretario detalló que durante la segunda ronda de diálogo con autoridades del país vecino, será la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) la encargada en dar a conocer la postura que tienen sobre el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que consideró que es un hecho poco común. "Tuvo la gentileza de venir para presentársela a la Presidenta, me parece un muy buen detalle, no es muy frecuente que lo hagan".

"Vamos a tener una conversación sobre cuáles son los puntos centrales de cada (postura), porque nosotros ya dijimos que queremos que no haya aranceles, que el tratado salga adelante; esa es la postura nuestra. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir", dijo Ebrard.

Empresarios apelan a avanzar de manera coordinada rumbo a la revisión del T-MEC

El encuentro del secretario de Economía con representantes de la Iniciativa Privada este viernes se dio luego de que el presidente del CCE, José Medina Mora, acompañado por una delegación de empresarios, realizó una segunda gira de trabajo en Washington D.C. con la intención de fortalecer el diálogo con altos funcionarios y líderes de diversos sectores de Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC.

Durante la reunión, Ebrard e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial coincidieron en la relevancia de avanzar de manera coordinada rumbo a la próxima renegociación del tratado comercial, como una oportunidad clave para consolidar a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo, detalló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Además, se analizaron los retos y oportunidades para fortalecer la integración productiva, reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro y potenciar la relocalización de empresas, también llamado nearshoring, en México.

Ebrard y Medina Mora insistieron en que el diálogo permanente entre los sectores público y privado es esencial para construir soluciones conjuntas ante lo desafíos que se han presentado y para fortalecer la confianza en el país como un socio estratégico que se convierta en un destino confiable para la inversión.

Este lunes 20 de abril Jamieson Greer y la delegación estadounidense se podrían reunir con empresarios de los sectores automotriz, siderúrgico y agropecuario.

"Estamos nosotros promoviendo y facilitando el diálogo en Washington con muchas empresas de México... nosotros estamos haciendo lo propio con muchas empresas estadounidenses que están instaladas aquí, entonces vamos a ver el lunes qué disponibilidad tenemos, y ya les confirmo las reuniones que habrían", dijo Ebrard

Cabe recordar que en la conferencia matutina del jueves pasado, el titular de la Secretaría de Economía señaló que a lo largo del próximo lunes se llevarían a cabo sesiones de revisión sector por sector y anticipó que también se analizarán las preocupaciones y propuestas de otros asuntos relevantes como las reglas de origen y la coordinación de las políticas comerciales entre los países.