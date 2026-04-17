México vs. Brasil en CDMX: Cierres viales, rutas alternas y cómo llegar al Estadio Azteca

Autoridades de la Ciudad de México desplegarán un operativo especial de movilidad y seguridad con motivo del partido de Leyendas entre México y Brasil, que se disputará este domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Azteca.

El encuentro reunirá a figuras históricas del futbol como Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Ronaldinho y Kaká, por lo que se prevé una alta afluencia de aficionados en la zona sur de la capital.

Ante ello, el gobierno capitalino recomendó a los asistentes salir con anticipación y considerar rutas alternas, debido a cierres viales y ajustes en el transporte público.

Calles cerradas y afectaciones viales

Como parte del operativo, se realizarán cortes a la circulación en diversas vialidades cercanas al estadio, entre ellas:

Avenida Santa Úrsula

Calzada de Tlalpan

Avenida del Imán

Anillo Periférico

Además, también se contemplan afectaciones en Calzada Acoxpa y zonas aledañas.

Alternativas viales:

Viaducto Tlalpan

Boulevard Gran Sur

Avenida Santa Úrsula (en tramos habilitados)

Calle Santo Tomás

Algunos tramos del Anillo Periférico

Cambios en transporte público

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que habrá modificaciones importantes en el transporte:

El CETRAM Huipulco permanecerá cerrado al público en general; solo operará para servicios especiales y asistentes con boleto. Las rutas habituales serán reubicadas hacia Calzada de Tlalpan. La estación Estadio del Tren Ligero no dará servicio durante el evento.

Asimismo, el servicio en la Línea 2 del Metro tendrá ajustes dominicales, con cierre en estaciones como San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto y Xola, por lo que se habilitarán servicios provisionales y apoyo con unidades de RTP.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca? Rutas especiales

Para facilitar el traslado de los aficionados al Coloso de Santa Úrsula se habilitarán 13 rutas especiales, cinco operadas por RTP y ocho por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), disponibles de 13:00 a 21:00 horas.

El costo por viaje será de 22.50 pesos, que podrá ser pagado con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Salidas del STE:

Palacio de los Deportes Ángel de la Independencia Tasqueña Perisur Estadio Olímpico Universitario Bellas Artes Plaza Carso Metro Universidad

Rutas de RTP habilitadas para los aficionados:

Auditorio Six Flags Santa Fe Parque Ecológico Metro Constitución

El acceso a estas unidades estará limitado a usuarios con boleto para el partido.

Rutas peatonales y acceso al Estadio Azteca

También se habilitarán siete rutas seguras para el acceso peatonal al recinto, entre ellas:

Santa Úrsula

Parque Cantera

Avenida Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada de Tlalpan

Despliegue de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo con alrededor de 4,000 elementos para resguardar la zona. De estos, 1,250 policías auxiliares estarán encargados de los accesos al estadio, donde se realizará la revisión de boletos digitales.