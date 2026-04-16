Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU bajan; mercado laboral se mantiene estable

El número de ⁠estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo descendió la semana pasada, lo que ⁠sugiere que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables, aunque las empresas se muestran cautas a la hora de contratar nuevos trabajadores, ya que el conflicto en Oriente Medio ⁠ensombrece la economía.

Las solicitudes iniciales de prestaciones ⁠por desempleo estatales descendieron en 11,000, a una cifra desestacionalizada de 207,000, en la semana que finalizó el 11 de abril, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215,000 solicitudes para la última semana.

Los pedidos se mantuvieron en el rango de 201,000 a 230,000 para este año. Aunque los despidos siguen siendo bajos, la crisis de los precios del petróleo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría estar obstaculizando la contratación.

El informe del Libro Beige de la Reserva Federal reveló el miércoles que "varios distritos señalaron un aumento de la demanda de trabajadores temporales o por contrato, ya que las empresas se mantuvieron cautas a la hora de comprometerse con contrataciones permanentes".

El informe, basado en información recopilada a principios de abril, también señaló que el conflicto de Oriente Medio "se citó como una importante fuente de incertidumbre que complica la toma de decisiones en materia de contratación, fijación de precios e inversión de capital, y que muchas empresas adoptaban una postura de esperar y ver qué pasa".

Los precios del petróleo se han disparado más de un 35 % desde que comenzó la guerra ⁠a fines de febrero. Este alza elevó los precios ⁠al consumo y a la producción ⁠en marzo, según mostraron recientemente los datos del Gobierno. El presidente Donald Trump ha impuesto un bloqueo ⁠del estrecho de Ormuz, paralizando el comercio marítimo hacia y desde Irán.

El mercado laboral ya se encontraba estancado antes de la guerra, algo que los economistas achacan a la incertidumbre derivada de los aranceles generalizados de Trump sobre las importaciones y las deportaciones masivas. El conflicto de Oriente Medio no fue más que otra capa de incertidumbre para las empresas, según los economistas.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras una semana inicial ⁠de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó en 31,000, a una cifra desestacionalizada de 1.818 millones en la semana que finalizó el 4 de abril, según mostró el informe de solicitudes.