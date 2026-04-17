Viaje de Sheinbaum a España: Anuncian su agenda en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participará este sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebrará en Barcelona, España, junto a jefes de Estado y representantes de distintos países.

Participación en cumbre internacional

El encuentro, impulsado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, reunirá a líderes políticos con el objetivo de debatir sobre gobernanza, democracia y cooperación internacional.

Entre los participantes destacan:

Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia

Presidente de la República de Colombia Yamandú Orsi , Presidente de la República Oriental del Uruguay

, Presidente de la República Oriental del Uruguay Cyril Ramaphosa , Presidente de la República de Sudáfrica

, Presidente de la República de Sudáfrica Gabriel Boric , Expresidente de la República de Chile

, Expresidente de la República de Chile António Costa , Presidente del Consejo Europeo

, Presidente del Consejo Europeo Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados

Agenda de Sheinbaum en España

En el marco de su visita de trabajo, la mandataria mexicana sostendrá reuniones bilaterales con algunos de los líderes asistentes, entre ellos Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. Además, Sheinbaum tiene previsto un encuentro con la comunidad mexicana residente en España.

Para el domingo 19 de abril, la presidenta visitará el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, donde se reunirá con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por sus instalaciones.

Gira y contexto de la visita

La titular del Ejecutivo federal inició su viaje a España la noche del 16 de abril. Esta visita marca la primera ocasión en ocho años en que un presidente mexicano realiza una gira oficial en ese país, luego del viaje encabezado por Enrique Peña Nieto durante su administración (2012-2018).

Durante su estancia, la presidenta estará acompañada por funcionarios de su gabinete, entre ellos el canciller Roberto Velasco Álvarez, la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena Ibarra, el jefe de la Oficina de la Presidencia Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Aclaración sobre otros encuentros en Barcelona

La presidenta también precisó que no participará en la reunión de la llamada Movilización Progresista Mundial, otro encuentro internacional que se realiza en Barcelona en fechas cercanas.

En su lugar, la participación de México en ese foro estará a cargo de Alicia Bárcena Ibarra, quien fue invitada de manera directa.