Ucrania lanza drones contra San Petersburgo

San Petersburgo. Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo ayer, día de la apertura de un importante foro económico que reúne a numerosos responsables rusos y extranjeros en la segunda ciudad rusa.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el "Davos" ruso, se ha convertido en un reflejo del rechazo de las potencias occidentales hacia Moscú.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

Este año, la lista de participantes incluye a líderes de países aliados de Rusia, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Ucrania "se hizo más eficiente para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro de Rusia" y se mostró preocupado por una posible "escalada".

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski calificó los ataques de "justos" un día después de la muerte de 23 personas en Ucrania en una salva de misiles y drones rusos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciará el viernes el discurso principal del foro, y el Kremlin prometió "respuestas sistemáticas" al ataque contra la ciudad.

El ataque ucraniano dañó "varias" infraestructuras sin causar víctimas, declaró el gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov.

Crimea

Al menos siete personas murieron, en cambio, en el este de la Ucrania ocupada, en un ataque con dron ucraniano contra un autobús que realizaba el trayecto entre Moscú y Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según las autoridades instaladas por Rusia.