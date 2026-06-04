La SICT publica el título de asignación al Fonadin del tren Lechería-AIFA

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó este jueves el título de asignación que le otorgó al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), constituido en Banobras, para la construcción, operación y explotación de la vía ferroviaria del ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la ruta Buenavista-Lechería-AIFA.

Antes, la dependencia había otorgado el título de concesión de ese ramal a la empresa Ferrocarriles Suburbanos (donde las firmas CAF y Omnitren sumaban 51% del total y el Fonadin tenía el resto).

Ahora el control del Tren Suburbano (en su línea troncal Buenavista-Cuautitlán está en proceso de transferirse en su totalidad a dicho fondo público).

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que tiene fecha de 18 de marzo de 2026, la vigencia de la asignación será indefinida e inició ese día, aunque apenas se hizo pública.

En el documento se precisa que el pasado 13 de febrero, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) comunicó al Fonadin que el Ejecutivo Federal determinó otorgarle la asignación referida “tomando en cuenta la magnitud del valor de los bienes públicos del proyecto y la importancia de asegurar la generación de beneficios socioeconómicos”.

Como parte de los compromisos adquiridos, el asignatario deberá presentar a la agencia un programa de servicio anual para su registro a más tardar el último día hábil del mes de septiembre del año inmediato anterior al que deba surtir efectos, que incluye el Reglamento Interno de Transporte y Horario, conforme al Reglamento de la ley correspondiente.

Sobre la situación financiera de los tramos ferroviarios asignados existe una cláusula de reequilibrio financiero, la cual refiere:

“En caso de que el asignatario acredite que el ramal Lechería AIFA se encuentre en una situación de inviabilidad financiera en términos del Anexo 18, se podrá reequilibrar la asignación para mantener el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros con un flujo de efectivo positivo. El asignatario, junto con la ATTRAPI, evaluarán la implementación de las acciones requeridas para equilibrar la asignación”.

Algunos de los activos ahora bajo la custodia de Fonadin son:

Vía férrea del ramal Lechería-AIFA, incluido el derecho de vía correspondiente

Terminales y estaciones intermedias

Patios, cocheras y talleres

Edificios administrativos y de servicios

Equipo ferroviario

Una de las cláusulas del nuevo título en las que se debe poner atención está la siguiente: En caso de terminación anticipada o revocación, parcial o total de la presente asignación y hasta noventa días posteriores a dicha terminación, si el asignatario pretende enajenar en uno o en una sucesión de actos, del inventario del equipo ferroviario.