Liga MX y la FMF alistan su "salida" a Bolsa, con una valoración de 13,000 millones de dólares

La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se preparan para una transformación financiera que busca atraer capital institucional, para la recompra de los derechos de televisión.

Durante la conferencia “El impacto económico que tendrá el Mundial para México”, organizada por Bolsa Institucional de Valores (Biva), Mikel Arriola, presidente de la FMF, dijo que la Liga MX se prepara para una salida a los mercados financieros, con el objetivo de buscar capital en los mercados para financiar un proceso de recompra de derechos de televisión y centralizar las propiedades de la liga.

“Tras una incursión inicial en el mercado durante el ciclo 2023-2024 que arrojó expectativas favorables, es altamente probable que se requieran recursos de inversionistas externos para completar la consolidación de estos derechos. Actualmente, la liga trabaja en el análisis técnico y financiero necesario antes de formalizar esta apertura a capitales privados o institucionales”, dijo el presidente de la FMF.

Agregó que la Liga MX ya ha sido evaluada en una cifra de 13,000 millones de dólares, recibiendo ofertas preliminares por el 10% de dicho valor.

Para dar certeza a los posibles inversionistas, Arriola destacó que han implementado una reforma de gobierno corporativo en la Liga MX, buscando un proceso absolutamente abierto y transparente.

Subrayó que la liga y la federación están en un momento de crecimiento económico sin precedentes y que necesitarán liquidez de los mercados para continuar invirtiendo en infraestructura, talento y competitividad internacional.

El Mundial 2026 consta de 104 partidos en total, de los cuales 13 encuentros se jugarán en México.

En la Ciudad de México (Estadio Banorte) se jugarán 5 partidos, en Guadalajara (Estadio Akron) sumarán 4 partidos y en Monterrey (Estadio BBVA) también con 4 partidos.

Por su parte, María Ariza, directora general de la BIVA, declaró que el éxito del Mundial de 2026 no radica únicamente en el evento de un mes, sino en convertir esa derrama económica en activos productivos de largo plazo, tales como mejoras en la movilidad, conectividad e infraestructura que generen valor después del torneo.

Se prevé un salto en los ingresos de la FIFA, pasando de 8,000 millones a 12,000 millones de dólares para este ciclo mundialista.

Además, resaltaron que se proyecta una derrama directa de 3,000 millones de dólares, con un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México que se estima entre el 0.2% y el 0.5 por ciento.

Durante el Mundial se estima la creación de 24,000 empleos derivados del evento.