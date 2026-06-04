Quantinuum debuta en el Nasdaq con valoración de 17,600 millones de dólares

Quantinuum, una de las empresas de computación quántica más importante del mundo, debutó en el Nasdaq con sus acciones subiendo más de 13% a 68 dólares por título el jueves.

La compañía recaudó 1,680 millones de dólares en una oferta pública inicial ampliada tras fijar el precio de sus acciones en 60 dólares por acción, por encima de su rango inicial de entre 53 y 55 dólares por acción. Al precio de la primera cotización, Quantinuum tiene una capitalización de mercado de alrededor de 17,600 millones de dólares.

La empresa se fundó en 2021 a partir de la fusión de la división de computación cuántica de Honeywell y Cambridge Quantum, con sede en el Reino Unido.

“Actualmente tenemos clientes que utilizan nuestro hardware y software disponibles comercialmente, nuestra plataforma integral, para comenzar su andadura en la computación cuántica”, declaró Rajeeb Hazra, director ejecutivo de Quantinuum, a CNBC.

Hazra afirmó que la adopción de la computación cuántica aún se encuentra en sus primeras etapas, pero que “la necesidad de este tipo de recursos informáticos es absolutamente innegable”.

El mes pasado el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Comercio de EU anunció cartas de intención con 9 empresas por valor de 2,000 millones de dólares para acelerar el liderazgo de EU en computación cuántica.

Entre las empresas beneficiadas se encuentra Quantinuum que recibirá 100 millones de dólares. La financiación de estas operaciones proviene de la Ley de Chips y Ciencia de 2022.

Quantinuum indicó en su folleto informativo que los ingresos disminuyeron 73%, hasta alcanzar los 5.24 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 19.1 millones del mismo periodo del año anterior. La compañía registró una pérdida neta de 136.5 millones de dólares en el último trimestre, tras haber perdido 30.5 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

Las grandes tecnológicas también han aumentado sus apuestas en la computación cuántica en los últimos años. Google, Microsoft, Amazon e IBM han invertido millones en esta tecnología, que según sus defensores resolverá problemas complejos, incluido el descubrimiento de fármacos.

Quantinuum, se une a Rigetti Computing, IonQ, D-Wave e Infleqtion en el sector de empresas de computación cuántica que cotizan en bolsa.

El entusiasmo por esta nueva tecnología ha impulsado al alza las acciones de las empresas de computación cuántica en los últimos años, pero el sector también es susceptible a fluctuaciones drásticas ante noticias insignificantes.

(Con información de CNBC)