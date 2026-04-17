Peso mexicano se deprecia levemente frente al dólar tras tocar su mejor nivel desde febrero

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la última jornada de la semana. La divisa local cedió terreno tras haber tocado más temprano su mejor nivel desde febrero, debido a un mejor sentimiento en el mercado tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz.

El tipo de cambio terminó la semana en el nivel de 17.3187 unidades por dólar. Contra un registro de 17.2522 unidades ayer, con datos oficiales del Bando de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 6.65 centavos, equivalentes a 0.39 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3297 unidades y un nivel mínimo de 17.1278. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, cedía 0.04% a 98.18 unidades.

Irán dijo que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto” para el tránsito comercial durante el resto del alto el fuego para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos, lo que hizo caer más de 10% los precios del petróleo y generó optimismo en los operadores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró convencido de que pronto podría alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto. Afirmó que si bien era posible una prórroga del alto el fuego de dos semanas con Irán, ese nuevo plazo quizá no sería necesario.

La información ha mejorado las expectativas de inflación en el mercado. Los operadores de futuros sobre tasas de la Reserva Federal descuentan un recorte de 25 puntos base con 50% de probabilidad antes de terminar este año frente a un 30% el jueves, según FedWatch.

Esta caída del peso se presenta por una toma de ganancias, después de que alcanzó su mejor nivel desde la última semana de febrero. En la semana, contra el cierre de 17.3186 unidades por dólar del viernes pasado, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente sin cambios.

"Para los siguientes días, se espera que el precio oscile entre 17.15 y 17.38, y si la diplomacia entre Irán y Estados Unidos avanza sin contratiempos y los precios de la energía se estabilizan, podría buscar los 17.10 pesos", dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.