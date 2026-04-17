BMV sube ante optimismo por apertura del estrecho de Ormuz; cae ligeramente en la semana

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes. Los índices locales subieron en un mercado animado por el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz, que mejoró las expectativas de un pronto fin de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.06% a 69,825.94 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.89% a 1.395,16 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Irán anunció la apertura del Estrecho de Ormuz a barcos comerciales mientras se mantenga el alto el fuego para negociar con Estados Unidos. El petróleo bajó más de 10% tras el anuncio. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra podría terminar pronto.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Quálitas, con una mejora de 8.39% a 179.15 pesos, seguida por Industrias Peñoles, con 5.59% a 1010.15 pesos, y la aerolínea Volaris, con un avance de 4.69% a 14.07 pesos.

El optimismo en el mercado ayudó a reducir la toma de ganancias en la plaza local, luego de tres sesiones consecutivas de ganancias para los índices. El S&P/BMV IPC registró una pérdida acumulada de 0.28%, y en lo que va de 2026, acumula una mejora de 8.48 por ciento.