¿Cuál es el clima para este sábado 18 de abril?

Después de haber sentido calor en estos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío número 45 avanzará desde el norte hasta el centro del país, cambiando las condiciones climáticas, además de estar acompañado de lluvias, el descenso de la temperatura y fuertes vientos.

¿Qué causará el Frente Frío 45?

Estas condiciones causarán lluvias de puntuales en Nuevo León, Tamaulipas y Colima, lluvias muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas; estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y una posible caída de granizo.

Asimismo, indicó que hay una posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que las temperaturas descenderán en el norte y noroeste del territorio nacional por una masa de aire polar que se asocia al Frente Frío 45.

Algunas zonas de Chiapas tendrán lluvias puntuales; en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala sólo habrá chubascos; esto se debe a un canal de baja presión que se combina con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

En contraste, la onda de calor continuará en las siguientes entidades:

Sinaloa .

Durango .

Nayarit .

Jalisco .

Colima .

Michoacán .

Guerrero.

Morelos .

En Oaxaca concluirá este viernes.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recuerda que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, aumentar los niveles de ríos y arroyos, causar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; mientras que las rachas fuertes de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.