México vs. Brasil, juego de leyendas: todo lo que debes saber sobre el partido de abril

El renovado Estadio Azteca será escenario de un partido especial entre las leyendas de México y Brasil, programado para el domingo 19 de abril en la Ciudad de México, como parte de los eventos previos rumbo al Mundial de 2026.

Los boletos para este encuentro, que reunirá a figuras históricas del futbol de ambos países, ya se encuentran a la venta para el público en general a través de la plataforma digital Fanki, donde los aficionados pueden adquirir sus entradas tras crear una cuenta en el sitio.

Boletos para México vs. Brasil Leyendas: precios y dónde comprarlos

De acuerdo con los organizadores, el costo de las entradas va desde los 600 hasta los 7,500 pesos, dependiendo de la zona del estadio.

Las entradas pueden comprarse exclusivamente en línea mediante la boletera Fanki, y al precio base se le debe agregar un cargo por servicio de aproximadamente 15%.

Las leyendas confirmadas para el partido

El encuentro reunirá a jugadores que marcaron época en el futbol internacional. Entre los nombres confirmados destacan figuras como:

Ronaldinho

Kaká

Marcelo

Adriano

Rafa Márquez

Andrés Guardado

Pavel Pardo

Jared Borgetti

Oribe Peralta

Miguel Layún

En días recientes también se confirmó la participación de Jesús “Chuy” Corona y Francisco “Paco” Palencia por parte del equipo mexicano, así como de Giovanni Silva y Aldair del lado brasileño.

Corona señaló que enfrentar a Brasil siempre tiene un significado especial para el futbol mexicano, recordando el histórico triunfo del Tri en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando México derrotó a la selección sudamericana para conquistar la medalla de oro.

El partido de leyendas entre México y Brasil forma parte de los eventos que comenzarán a marcar el ambiente futbolero rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo del que México será uno de los países anfitriones.