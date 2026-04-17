Irán anuncia que el estrecho de Ormuz está "totalmente abierto" durante el alto al fuego

El ministro ⁠de Asuntos Exteriores de Irán dijo este ⁠viernes que el ⁠paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en Líbano.

El paso de los buques por el estrecho se realizará por la ruta coordinada, tal y como ya ⁠había anunciado ⁠la ⁠Organización de Puertos y Asuntos Marítimos ⁠de Irán, añadió Abás Araqchi en una publicación en la red social X.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el próximo 22 de abril.

Trump afirma que el bloqueo a Irán seguirá "en pleno vigor"

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, afirmó poco después del anuncio que el ⁠bloqueo naval contra Irán "seguirá ⁠en pleno vigor" hasta que se alcance un acuerdo con Teherán.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para los negocios y el paso completo, pero el bloqueo naval seguirá en pleno vigor y efecto, ya que afecta solo a Irán, solo, hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completa al 100%", escribió todo en ⁠mayúsculas en su ⁠plataforma Truth Social.

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