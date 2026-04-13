Disminuye en marzo la producción y exportación de vehículos pesados de México

La producción y exportación de vehículos pesados en México disminuyeron 6.6% y 5.9%, respectivamente durante marzo pasado, contra el mismo mes del 2025, al alcanzar 12,617 ensambladas y 10,625 unidades exportadas al mundo, colocándose como el nivel más bajo en la historia de la industria automotriz, reportó el Inegi.

También, la industria reportó que las ventas al mayoreo de vehículos pesados lograron un respiro, al alcanzar 2,984 unidades, lo que representa incremento de 6.7% en comparación con el mismo mes de 2025.

Aunque las ventas al menudeo cayeron 18.6% durante marzo, con 2,901 unidades contra las 3,562 unidades de marzo del 2025.

De acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), las plantas nacionales ensamblaron 28,765 unidades durante el primer trimestre del 2026, lo que significa disminución 30.4% frente a las 41,316 unidades producidas en trimestre del 2025.

En el caso de las exportaciones de camiones sumaron 23,550 unidades, lo que representa caída del 30.3% frente a las 33,808 unidades exportadas en el mismo lapso del año anterior.

En el acumulado de enero a marzo de 2026, las ventas al mayoreo se situaron en 6,496 unidades, lo que implica caída de 18.1% respecto a las 7,930 unidades registradas en el mismo periodo del año anterior.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT destacó “optimismo” del sector ante la implementación del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que incluye incentivos fiscales con la deducción acelerada por la compra de vehículos.

Además, de la reactivación del esquema de garantías NAFIN-SICT para financiamiento de vehículos pesados en beneficio de las micro y pequeñas empresas del transporte; la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad para este tipo de vehículos; y la actualización de valores estimados de referencia de vehículos pesados usados importados para la determinación del valor en aduanas.

“Este conjunto de medidas permitirá contribuir a dinamizar el mercado, impulsar la producción y cadena de suministro nacional, elevar la seguridad vial y generar condiciones más competitivas para una industria estratégica que mueve más del 80% de las mercancías en el país”, confió.